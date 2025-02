Teológ skúmal, či diabol a peklo skutočne existujú: Ľudia majú mylné predstavy o Satanovi! Takto to je naozaj

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, odkiaľ pochádza stvárnenie Satana ako démona s červenou pokožkou a rohami? Odpoveď na túto otázku sa pokúsil nájsť teológ Jared Brock. Dokonca o tom napísal knihu s názvom Diabol menom Lucifer a po dôkladnej analýze pasáží z Biblie dospel k inému chápaniu, aké je zaužívané. Podľa neho je mylná predstava, kde diabol chrlí oheň na duše, ktoré vstúpia do jeho pevnosti, píše denník Daily Mail. Posledná kniha Nového zákona však ponúka iné vysvetlenie. Príslušná pasáž v knihe Zjavení 12,15 znie takto: „Had vylial zo svojich úst vodu ako rieku za ženou, aby ju zmietol potopou.“ Hoci sa vo Svätej knihe často hovorí aj o pekle, podľa textov existuje až šesť rôznych miest, kde by sa mohla nachádzať „spodina posmrtného života.“

Medzi veriacimi v posmrtný život je všeobecne známe, že ak nebudete ľutovať svoje hriechy, budete vyhnaní z neba a na večnosť poslaní do pekla. Brock si však nie je istý, či je to správne, hoci to nemôže povedať s istotou. Tiež sa pýtal, ako vzniklo peklo, či je fyzické, alebo je to len niečo, kam sú posielané duše hriešnikov. „Je fyzické? Je duchovné? Je večné? Je na obmedzený čas? A odpoveď na to všetko je, že jednoducho nevieme.“ Toto nás privádza k Satanovi, démonovi s červenou kožou a rohami, ktorý je často zobrazovaný s vidlami, kozou briadkou a niekedy aj s kopytami. Podľa Brocka to tak nie je a vysvetlil, že to nemá odôvodnenie ani v Písme. „Myslím, že kultúra je jednoducho posadnutá touto myšlienkou malého červeného diabla na vašom ramene, ktorý vás neustále prenasleduje.“

V skutočnosti je teológ presvedčený, že Satan nie je fyzická bytosť ako Ježiš. Je to niečo duchovné a môže sa zjavovať v príťažlivých podobách, aby ľudí pokúšal k hriechu. Brock pokračoval: „V Biblii sú dve slová pre diabla. Jedno znamená žalobca a druhé protivník. Nič nehovorí o tom, že diabol môže byť vždy a všade. Nie je všadeprítomný ako Boh.“

Kresťanská viera nás tiež vedie k pochopeniu, že Lucifer bol vyhnaný z neba a spolu so svojimi démonmi poslaný do pekla. V knihe Zjavenie 12, 7 - 9 sa píše: „A v nebi vypukla vojna: Michal a jeho anjeli bojovali s drakom a drak a jeho anjeli bojovali, ale nezvíťazili a už sa pre nich nenašlo miesto v nebi. A tak bol vyhnaný veľký drak, ten dávny had, zvaný diabol a satan, ktorý zvádza celý svet, bol zvrhnutý na zem a s ním boli vyhnaní aj jeho anjeli.“