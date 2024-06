Kňaz tvrdí, že navštívil peklo: Démoni tam spievali TIETO známe hudobné hity! Na jednu vec nedokáže zabudnúť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Kňaz Gerald Johnson, ktorý údajne zomrel a navštívil peklo, si spomína na to, že počul spievať démonov. Nespievali však hocijakú pieseň. Vo videu, ktoré publikoval na TikToku uviedol, že si nôtili hity známych hviezd súčasného hudobného priemyslu.

Gerald Johnson mal v roku 2016 infarkt a tvrdí, že nakrátko navštívil peklo. Priznal, že by to neprial ani svojmu najhoršiemu nepriateľovi. Kňaza však najviac prekvapilo, že tam počul hudbu, ktorú by vôbec nečakal. Vo videu, ktoré publikoval na Instagrame ešte v roku 2022, priblížil, že spočiatku cítil, akoby mal infarkt. „Môj duch opustil moje fyzické telo a domnieval som sa, že idem hore, pretože som si myslel, že som v tomto živote urobil veľa dobrého, pomohol som mnohým ľuďom a v podstate som urobil rozhodnutia, ktoré boli božské," uviedol.

Napriek tomu sa ale ocitol v pekle, podľa jeho slov sa dokonca ocitol priamo v strede Zeme. Ako informuje vo videu, presne tam sa nachádza peklo. Priznal, že veci, ktoré videl, nedokáže opísať slovami a vždy, keď o nich hovorí, premohnú ho emócie. Z hlavy však nedokáže dostať muža, ktorý bol od hlavy až po päty spálený, kľačal na štyroch ako pes a okolo krku mal reťaz. „Bol to démon, kto držal reťac," dodal Johnson.

Ako informoval vo videu, ktoré publikoval na TikToku, v pekle ho zarazila ešte jedna vec, a síce to, že počul hudbu. „V pekle bola časť, kde hrala hudba a bola taká istá, akú počujete na Zemi, ale spievali ju démoni,“ priblížil. Medzi piesňami, ktoré boli v pekle používané ako prostriedok mučenia, bola okrem skladby Umbrella od Rihanny aj pohodová pieseň Don't Worry, Be Happy od Bobbyho McFerrina.