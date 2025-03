Starý otec v dome vídal tajomného muža: Rodila verila, že má demenciu! Po jeho smrti odhalili ŠOKUJÚCU pravdu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Odhalenie šokujúcich faktov prinútilo vnukov a vnučky prehodnotiť postoj k ich starému otcovi, o ktorom si mysleli, že sa u neho prejavuje nástup demencie. Podrobne opísali, ako mu lekári diagnostikovali toto ochorenie a ako v poslednom roku svojho života nedokázal vnímať realitu. Rodina však zistila pravdivé súvislosti až po jeho smrti. „Predtým, ako ho umiestnili do hospicu, sa stále sťažoval na muža, ktorý bol údajne v jeho dome. Hovoril, že prichádzal v noci, bral mu a používal jeho veci,“ vysvetľujú rodinní príslušníci na Reddite. „Stará mama ho samozrejme stále upokojovala, že je tam len ona. Lekár mu zvýšil dávky liekov, pretože dedko často strácal kontakt s realitou.“ Pravda o jeho problémoch sa však začala prejavovať na pohrebe, keď sa mu prišiel pokloniť neznámy muž. „Ukázalo sa, že to bol dobrý priateľ mojej starej mamy, ktorý prišiel vyjadriť sústrasť,“ uviedli.

„V takomto malom meste to nebolo nič nezvyčajné, keď sa v pohrebnom ústave objavili ľudia, ktorí zosnulého niekedy poznali. No asi o rok neskôr moja babička prezradila, že sa stretáva s tým chlapom z pohrebu. V tomto bode nebolo nič zvláštne, stretávali sa v kostole a my sme si mysleli, že je to milé. Potom, o niečo neskôr, milá nevinná stará mama spomenula, že majú tretie výročie. Dedko ale zomrel dva roky predtým,“ uviedla rodina. Až keď si rodina dala dokopy všetky súvislosti, pochopila, že starý otec mal celý čas pravdu a babka ich klamala. „Tento muž bol človek, ktorého dedko vídal vo svojom dome každú noc. On bol dôvod, prečo si všetci mysleli, že sa zbláznil, on bol dôvod, prečo bol dedko posledný rok svojho života na liekoch,“ dodali.

Reakcie ľudí boli zmesou šoku a súcitu. Jeden z používateľov uviedol, že je to najextrémnejší prípad, s akým sa kedy stretol. Druhý komentoval túto tragickú situáciu slovami: „Je to veľmi smutné. Znie to ako úplná nočná mora. Iste, občas sa vytrácal z reality, ale určite musel mať aj jasné chvíle. A v tých jasných chvíľach mu absolútne nikto neveril.“ Ďalší doplnil: „Je to veľmi smutné. Súcitím s vaším starým otcom a vašou rodinou.“ Jeden z čitateľov sa podelil o podobnú skúsenosť. „Môj starý otec prisahal, že jeho dlhoročná opatrovateľka alebo čo to bolo, ho okrádala a všetci si mysleli, že je blázon. No ukázalo sa, že nebol a okrem iného mu ukradla zbierku zlatých mincí a známok v hodnote 20 000 libier (24 166 eur). Väčšinu z toho sme, žiaľ, nikdy nedostali späť.“