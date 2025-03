Expert varuje: Toto sú ŠTYRI chyby, ktoré pri nabíjaní telefónu určite robíte aj vy! Škodia vašej baterke

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Moderné smartfóny sú vybavené najnovšími technológiami – od výkonných procesorov cez špičkové fotoaparáty až po umelú inteligenciu, ktorá dokáže písať e-maily či generovať obrázky. No napriek všetkým týmto pokročilým funkciám je pre mnohých používateľov najdôležitejšia jedna vec – výdrž batérie. Telefón plný inovácií je totiž zbytočný, ak ho nemôžete použiť, pretože sa vám rýchlo vybije. Bez ohľadu na kapacitu batérie existuje niekoľko trikov, ako predĺžiť jej životnosť. Technologický riaditeľ spoločnosti Lionvolt, Sandeep Unnikrishnan, pre denník The Independent vysvetľuje, že batéria sa časom opotrebúva v dôsledku elektrochemických procesov, pričom výrazný pokles jej výdrže nastáva približne po dvoch až troch rokoch. Ak chcete, aby vám batéria vydržala čo najdlhšie, mali by ste sa vyvarovať nasledujúcim chybám.

(Zdroj: Getty Images)

Nabíjanie na 100 percent

Prvou zásadnou chybou je nabíjanie batérie na 100 percent pri každom nabíjaní. „Dlhodobé udržiavanie batérie na plnej kapacite ju postupne poškodzuje. Odporúčam udržiavať nabitie v rozmedzí 20 až 80 % počas celého dňa,“ vysvetľuje Unnikrishnan. Zároveň dodáva, že je vhodné vyhnúť sa nabíjaniu telefónu cez noc, keď nad ním nemáte kontrolu.

Optimalizácia nabíjania

Druhým tipom je aktivácia optimalizovaného nabíjania, ktoré je dostupné na iPhonoch aj Androidoch. Táto funkcia umožňuje telefónu naučiť sa váš denný režim a inteligentne regulovať nabíjanie. Napríklad iPhone počká s nabitím nad 80 percent až do momentu, keď to budete skutočne potrebovať, čím sa minimalizuje opotrebenie batérie.

Používanie telefónu počas nabíjania

Tretia chyba, ktorej by ste sa mali vyhnúť, je používanie telefónu počas nabíjania. „Batéria je citlivá na teplotu a nadmerné teplo môže urýchliť jej degradáciu. Používanie zariadenia pri nabíjaní generuje teplo a znižuje jej životnosť,“ varuje odborník. Tiež odporúča neukladať telefón pri nabíjaní pod vankúš či prikrývku, kde by sa mohol prehriať.

(Zdroj: Getty Images)

Vhodný výber nabíjačky

Štvrtým a často podceňovaným faktorom je výber nabíjačky. „Najlepšie je používať originálnu nabíjačku od výrobcu telefónu. Lacné a neštandardné nabíjačky môžu spôsobovať prehriatie a znižovať životnosť batérie,“ upozorňuje Unnikrishnan. Ak si osvojíte tieto štyri jednoduché rady, môžete predĺžiť výdrž a životnosť batérie vášho smartfónu, čím sa vyhnete častému dobíjaniu aj zbytočnej frustrácii.