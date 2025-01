Beriete si so sebou telefón do kúpeľne, keď sa sprchujete? Obrovská chyba! Číha na vás neviditeľná hrozba

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TikTokerka Andi, známa ako @bestfindsbestie, zverejnila video, v ktorom ukazuje svoje silikónové puzdro na telefón pokryté čiernou plesňou. „Ak si beriete telefón so sebou do kúpeľne,“ varovala v príspevku. Telefón si bežne brala so sebou do kúpeľne počas sprchovania, aby si mohla púšťať hudbu, no netušila, že vlhkosť v kúpeľni vytvorí ideálne podmienky pre rast plesní. Reakcie na jej video boli zmiešané. Mnohí boli znechutení, že Andi puzdro pravidelne nečistila. „Nedávate dole obal na telefón, aby ste ho občas vyčistili?“ spýtal sa jeden divák. Iní ponúkli praktické rady, ako napríklad používať plastové vrecko na ochranu telefónu alebo investovať do vodotesného reproduktora. Niekoľkí však priznali, že sa s plesňou v puzdre stretli aj oni.

Čierna pleseň, ktorá sa objavila v puzdre, je podľa odborníkov bežná vo vlhkých podmienkach. Clevelandská klinika upozorňuje, že môže zhoršiť príznaky astmy a zriedkavo spôsobiť hubové infekcie. Agentúra na ochranu životného prostredia odporúča pravidelne kontrolovať úroveň vlhkosti, zabrániť kondenzácii a dbať na hygienu. Apple zase odporúča čistiť telefóny utierkami s izopropylalkoholom alebo etylalkoholom, vyhýbajúc sa pritom bielidlu či peroxidu vodíka.

Aby ste predišli podobným problémom, je dôležité pravidelne čistiť telefónne puzdro, zabezpečiť jeho úplné vysušenie a obmedziť používanie telefónu vo vlhkých priestoroch. Tento incident je varovaním, že aj každodenné predmety môžu predstavovať zdravotné riziko, ak im nevenujete dostatočnú starostlivosť.