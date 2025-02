Učiteľka materskej školy si vzala pornoherca: Napriek varovaniam ho priviedla do práce! TAKTO reagovali deti

(Zdroj: YouTube/lovedontjudgeshow)

SYDNEY – Učiteľka materskej školy Katy našla lásku na nečakanom mieste – v objatí hviezdy filmov pre dospelých Robbieho Oza. Po niekoľkých mesiacoch sa vzali, no napriek varovaniam sa rozhodli, že Robbieho predstavia aj jej žiakom.

Učiteľka materskej školy v Austrálii, ktorá sa vydala za pornoherca len niekoľko mesiacov po tom, čo ho spoznala, reagovala na kritiku týkajúcu sa jeho návštevy v jej pracovnom prostredí. V rozhovore pre podcast „Love Don't Judge“ Katy povedala, že deti sa veľmi tešili, keď ho stretli: „Keď prišiel do práce, všetci boli veľmi nadšení, že ho môžu spoznať.“ Katy sa stretla s negatívnymi reakciami od niektorých priateľov, ktorí boli prekvapení, že dovolila svojmu manželovi prísť k deťom.

Upozorňovali ju, aby nezdieľala žiadne informácie o svojom osobnom živote na sociálnych sieťach, pretože to môže poškodiť jej budúcu kariéru. Niektorí jej tiež radili, aby si dávala pozor na prílišnú otvorenosť o svojom vzťahu. Katy zdieľala, že ich prvý bozk, len pár hodín pred tým, ako mal Robbie natáčať pikantnú scénu pre dospelých, bol trochu zvláštny. Robbie zase priznal, že to bola láska na prvý pohľad a keď si uložil jej číslo do telefónu, mal ju pod menom „manželka Katy“. Podľa jeho slov nebolo jednoduché nájsť si partnerku, ale bol vďačný, že Katy vedela o jeho práci už pred ich stretnutím a mala záujem ísť s ním na rande.

Šesť týždňov po ich prvom stretnutí ju Robbie požiadal o ruku a o štyri mesiace neskôr sa vzali. Katy s nadšením hovorí, že ich príbeh je tak čistý a úprimný, až jej to roztápa srdce. Robbie mal pôvodne v úmysle opustiť pornopriemysel, keď začnú tvoriť rodinu, no tento plán je momentálne pozastavený, pretože Katy sa k nemu pridala v rozrastajúcom sa biznise na OnlyFans.