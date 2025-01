Žena (64) randí výhradne s mladými mužmi: Som stelesnením ich fantázií! Rovesníci jej vraj nestíhajú

(Zdroj: Instagram/cindygallop)

NEW YORK - Šesťdesiatštyriročná podnikateľka otvorene priznala, že randenie s mladšími mužmi dokonale zapadá do jej životného štýlu. Starší muži podľa nej v spálni jednoducho nestíhajú.

Cindy Gallopová priznala, že jej záľuba k mladším mužom bola nečakaná. „Kedysi som pracovala v reklamnej agentúre v New Yorku, kde sme pripravovali návrh pre online zoznamovaciu značku. Bola som slobodná a povedala som si, prečo to nevyskúšať?“ uviedla v podcaste Paula Brunsona s názvom We Need To Talk. Vo svojom profile na zoznamke bola úplne úprimná, vrátane svojho veku, čo jej podľa jej slov prinieslo „lavínu odpovedí“ – väčšinou od mladších mužov. Táto skúsenosť ju motivovala, aby dala mladším mužom šancu, čo sa ukázalo ako skvelé rozhodnutie.

Cindy otvorene hovorí, že randenie s mladšími mužmi pre ňu znamená predovšetkým viac zábavy a lepší sexuálny život. „Preferujem mužov s veľkou výdržou a krátkymi obdobiami na zotavenie,“ priznala. Mladší muži ju tiež často oslovujú na zoznamovacích stránkach, pretože ju považujú za atraktívnu staršiu ženu s rozbehnutou kariérou, ktorá nehľadá záväzky, manželstvo ani deti. „Randenie s mladšími mužmi mi prináša radosť, a odvtedy som naozaj šťastná,“ dodala.

Cindy svojimi slovami inšpirovala mnohých ďalších. V diskusii jej ľudia vyjadrovali podporu a zdieľali vlastné skúsenosti. Jedna žena prezradila, že má 65 rokov a jej partner len 23. Ďalšia napísala: „Mám 51 a môj chlap má 25, milujem to.“ Iní ocenili Cindyinu otvorenosť, pričom jedna komentujúca vyhlásila: „Je taká, akou túžim byť! Do toho, dievča!“ Cindy svojim postojom ukázala, že vek je len číslo a šťastie v živote si určujeme sami.