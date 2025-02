Kráska (28) meria vyše 180 centimetrov: Muži sú z nej hotoví! Na jedinom VIDEU zarobila vyše 20-tisíc eur

(Zdroj: Instagram/amazonian_charlie)

Vysoká postava robila Charlie Millovej v detstve problémy a často bola kvôli svojej výške terčom posmechu. Dnes sa vďaka svojej 182-centimetrovej výške teší obrovskému záujmu na internete a na pózovaní zarába mesačne 60 000 libier (72 173 eur), píše denník The Sun. Tmavovláska sa do roku 2020 živila vymáhaním pohľadávok a potom sa definitívne rozhodla, že si bude zarábať práve svojou nezvyčajnou výškou. Na Instagrame má slušných 142 000 sledovateľov a pravidelne zdieľa obsah týkajúci sa makrofílie - fantázie zahŕňajúcu obrov alebo obryne. Venuje sa však aj odvážnejším kúskom, ako uviedla v šou Olivie Attwoodovej: „Zdvíham mužov zo zeme. Nosím ich a nežartujem. Mnoho výskumov poukazuje na skutočnosť, že tento akt vyvoláva pocit bezpečia, muži sa tak cítia pohodlne a v bezpečí.“

Zaspomínala si aj svoje školské časy. „Bolo to hrozné, úplne hrozné. Bola som vysoká, ale vždy som bola aj bacuľatá. Kedysi som sa utešovala jedením kvôli šikanovaniu, ktoré zas veci zhoršovalo.“ Hovorí, že v detstve si pripadala zvláštna a zo školy odišla, keď mala len 14 rokov. Teraz však svoju postavu výhodne speňažila a má dokonca vlastnú osobnú ochranku. „Teraz to milujem, pretože mi to zarába toľko peňazí,“ uviedla a priznala, že jej cieľom je tento rok zarobiť milión libier (1,2 milióna eur).

V spomínanej šou poskytla divákom detailný pohľad na jedno zo svojich liftingových sedení. Zatiaľ čo si ona za jedno takéto sedenie účtuje až 600 libier (722 eur) za hodinu, klient priznáva: „Je to skôr vec zvedavosti, niečo, čo ma vzrušuje, ale nepopísal by som to ako niečo sexuálne.“ A hoci to znie bizarne, Charlotte je platená napríklad aj za to, že jednoducho šliape buď po papierových domčekoch a autíčkach. „Niekto ma oslovil na mojich OnlyFans a zaplatil mi 1 600 dolárov (1 528 eur) za natočenie videa. Predala som to a pravdepodobne som zarobila 20 000 libier (24 058 eur) len na tomto jednom videu,“ doplnila.