Ženu sužuje zvláštna porucha: Nekontrolovateľne jej rastú prsia! Muži sú z jej dekoltu hotoví, chcú rande

(Zdroj: Instagram/pamameliaaa)

MELBOURNE - Dvadsaťdeväťročná Paige Ameliaová z austrálskeho Melbourne sa už niekoľko rokov borí so zriedkavým ochorením, ktoré spôsobuje abnormálny rast jej pŕs. Tento stav nielenže negatívne ovplyvňuje jej fyzické zdravie, ale prináša aj mnohé ťažkosti. Okrem toho sa mladá žena stretáva aj s krutými urážkami zo strany internetových neprajníkov, čo jej život ešte viac komplikuje.

Hypertrofia prsníkov, známa aj ako gigantomastia, je ochorenie, ktoré spôsobuje rýchly rast prsného tkaniva. Trpí ním aj Austrálčanka Paige Ameliaová. Mladá žena míňa každý rok tisíce dolárov na podprsenky a nové oblečenie, keďže rozmery jej hrudníka sa stále zväčšujú. Našťastie si táto mamička jedného dieťaťa dokáže zarobiť viac ako 366-tisíc dolárov (220-tisíc eur) ročne na platforme OnlyFans, píše denník New York Post. Paige kvôli tomuto stavu trpí aj silnými bolesťami chrbta. Operácia na zmenšenie prsníkov by však bola v jej prípade zbytočná, lebo by jej aj tak opäť narástli. Denne je zaplavená správami od neprajníkov a neustále musí ľuďom vysvetľovať, že jej hrudník nie je výsledkom práce plastického chirurga.

O svojich prsiach hovorí: „Ich rast je sporadický, niekedy sa zastaví, potom zrazu za mesiac veľmi narastú. Snažím sa kupovať elastické topy, aby mali viac miesta,“ opisuje trampoty každodenného života a hovorí, že jej podprsenky sú šité na mieru a každá stojí približne 280 austrálskych dolárov (168,90 eur). „Musela som sa s tým zmieriť.“ Prsníky jej začali nekontrolovateľne rásť vo veku 25 rokov a odvtedy sa tento proces nezastavil.

Gigantomastia môže byť spôsobená mnohými faktormi, ako sú napríklad hormonálne zmeny, užívanie liekov, autoimunitné ochorenia, ale v prípade Paige je príčina stále neznáma. V januári 2022 dosahovalo jej poprsie obvod 100 centimetrov a do septembra 2022 jej narástlo na 114 centimetrov. V máji 2023 dosiahlo už 139 centimetrov a jej neustále rastúci hrudník teraz meria 143 centimetrov.

Napriek svojmu pôsobeniu na OnlyFans tvrdí, že by si podobnú kariéru za iných okolností pravdepodobne nevybrala. „Mám pocit, že keď máte väčší hrudník, ľudía vás viac sexualizujú. Nerada nosím obtiahnuté oblečenie na verejnosti, pretože sa na mňa nepríjemne pozerajú najmä iné ženy. Cítim neustály tlak, aby som sa každému zapáčila a nemôžem si obliecť, čo chcem, pretože som paranoidná z toho, že sa na mňa ľudia pozerajú,“ priblížila. Napokon dodala, že niektorí muži ju prostredníctvom sociálnych sietí pozývajú na rande. „Sú ľudia, ktorým sa páči väčší hrudník. Denne ma pozývajú na rande až 40-krát. Nikdy som však nepovedala áno,“ uviedla.