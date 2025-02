Chorvátsko nie je len letná destinácia: 6 dôvodov pre jeho návštevu v zime

CHORVÁTSKO - Dovolenku v Chorvátsku si spájame s letom, no ak netúžite len po vodných radovánkach a radi by ste bližšie spoznali aj niektoré pekné mestá a atrakcie, iste neoľutujete ani zimný výlet do týchto končín. Tu je šesť dôvodov, ktoré vás o tom určite presvedčia.