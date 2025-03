Žena nechápala, prečo v jej dome všetko zelená: Myslela si, že príčinou je pleseň, pravda ju totálne odrovnala

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Používateľka populárneho internetového fóra Reddit sa podelila o zvláštny problém, ktorý sa objavil v jej domácnosti. V príspevku opísala, ako sa v jej dome začalo všetko zelenať a požiadala čitateľov, aby jej pomohli identifikovať pôvod tohto zvláštneho javu. To, čo nasledovalo, však prekvapilo nielen ju, ale aj diskutujúcich.

Na Redditte zverejnila používateľka známa ako @mioraa príspevok, v ktorom uviedla, že v jej dome sa začalo všetko zelenať. „Najprv to bola len moja mačka, potom moje obliečky a nohy (ktoré mi potom zafarbili topánky a ponožky), gauč, nabíjačka na telefón a teraz aj moja stena,“ prezradila. Spočiatku sa vraj domnievala, že ide o pleseň, ale neskôr doplnila: „...teraz si myslím, že sú to možno kapsuly pracieho prášku, ktoré sú zelené. Urobila som však skúšobné pranie a sušenie a oblečenie sa mi nezafarbilo dovtedy, kým som ho nenosila niekoľko hodín po dome a nezozelenalo." V príspevku používateľka zdieľala aj fotografie svojich mačiek. Srsť jednej z nich mala zelený nádych rovnako ako steny a obliečky. „Prečo len jedna mačka a nie obidve? Mám pocit, že to musí byť nejaká záhada. Jedna niekam chodí, kde druhá nie?“

Jeden z komentujúcich sa v reakcii na príspevok spýtal: „Sú vaše mačky domáce alebo majú prístup k priemyselným alebo čistiacim materiálom, ktoré môžu byť uložené v garáži, skrini alebo práčovni?“ Niektorí tiež poznamenali, že príčinou by mohla byť tmavá tkanina, napríklad prestieradla. Pri zisťovaní príčiny však ženu zaujala jedna konkrétna odpoveď: „Alebo ste si možno len kúpili nové džínsy Old Navy? Všetko zafarbia." Na to autorka príspevku odpovedala, že ona a jej manžel nenosia džínsy. Následne jeden z ďalších prispievateľov zažartoval: „Predstavte si, že takto zistíte, že má pomer s nejakou ženou, ktorá ich nosí a z toho je mačka zelená!“ Vtedy žena žartom odpísala, že sa chystá prezrieť manželove bankové výpisy, aby zistila, či si kúpil nejaké džínsy tejto značky.

Po niekoľkých týždňoch poskytla aktualizáciu, v ktorej uviedla, že si dala skontrolovať vodu a klimatizáciu, vymanila posteľné obliečky za béžové a skontrolovala možnú pleseň v byte. Okrem toho skontrolovala aj bankový účet a žiadny nákup džínsov v ňom nenašla. Nedokázala sa však zbaviť zvláštneho pocitu a prezradila, že už má podozrenie na možnú aféru, pričom uviedla, že príčinou je najmä zmena správania jej partnera. Poznamenala tiež, že jej manžel ju podvádzal už predtým, takže vždy bola v tomto ohľade trochu úzkostlivá. Pretoskontrolovala jeho konto na Instagrame. Tam údajne uvidela pikantný odkaz od ženy, ktorá nosí džínsy, hoci nemôže potvrdiť, či sú to tejto značky. Po tomto odhalení odišla so svojou mačkou do domu rodičov a plánuje sa s manželom rozviesť.