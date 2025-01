Obyvateľov mesta sužuje bizarná ZÁHADA: Niekto už rok necháva na ulici olúpané... Čo to má znamenať?!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jedna z populárnych teórií tvrdí, že by mohlo ísť o náboženskú obetu. V hinduizme majú banány a med symbolický význam – predstavujú hojnosť, plodnosť a šťastie. Nejasné však zostáva, prečo by sa takáto obeť objavovala práve na mieste blízko kresťanského kostola. Iní obyvatelia predpokladajú, že banány majú slúžiť ako potrava pre vtáky a drobné zvieratá. „Nikdy som však nevidela, že by ich niektoré zviera skonzumovalo,“ uviedla miestna obyvateľka Claire Fenwicková, píše denník The Guardian. Medzi ľuďmi koluje aj obava, že banány môžu byť otrávené, aby prilákali a zneškodnili zvieratá.

Every month, a strange banana "offering" appears at UK junction, causing confusion. - https://t.co/2fIDWFezxR pic.twitter.com/cGH75ykOoA — NowNigeria (@nownigeria247) January 7, 2025

Nedávno sa na mieste objavila ceduľa, ktorá slušne žiadala neznámeho "darcu", aby banány už nenosil. Na ceduli bolo uvedené, že tanier a zvyšky ovocia spôsobujú neporiadok. Ceduľu však niekto rýchlo odstránil. Clare Shortová, miestna dobrovoľníčka, ktorá sa stará o čistotu ulíc, priznala, že nápis umiestnila ona. „Nechcela som z toho robiť veľkú aféru,“ vysvetlila a dodala, že banány sa na mieste objavujú pravidelne, vždy druhého dňa v mesiaci.

„Človeku, ktorý ich tam nosí, prajem všetko dobré,“ povedala Clare. „Bolo by však pekné, keby si tanier po pár dňoch odniesol. Ale ak nie, budem to naďalej upratovať.“ Zdá sa, že záhada banánov v Beestone ešte nejaký čas potrvá, kým sa jej pôvodca neodhalí.