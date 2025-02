Zúfalý muž prosí o radu: Po 10 rokoch manželstva mu žena priznala ŠOKUJÚCE tajomstvo! Ľudia majú jasný odkaz

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tridsaťštyriročný muž sa podelil o svoju skúsenosť v príspevku, ktorý zverejnil na Reddite, kde žiadal radu. S manželkou sa zoznámil pred desiatimi rokmi a hneď na začiatku si boli veľmi blízki. „Od samého začiatku som vedel, že je výnimočná. Máme rovnaký zmysel pre humor, rovnaké životné ciele (aspoň som si to myslel) a jednoducho som mal pocit, že toto je človek, s ktorým chcem budovať život,“ napísal. Aj keď nikdy necítil naozajstný tlak na to, aby mali deti, vyjadril jej, ako veľmi sa teší na to, že sa raz stane otcom. Jeho manželka zas hovorila, akým rodičom by chcela byť. Avšak niekoľko rokov po ich svadbe, keď začali diskutovať o možnosti mať dieťa, prišla rana. „Predtým, než sme sa stretli, vedela, že má zdravotný stav, ktorý jej znemožňuje otehotnieť. Nie je to nepravdepodobné, nie je to ťažké, je to jednoducho nemožné,“ priznal.

Muž sa cíti ukrivdene, pretože jeho manželka mu celé roky nepriznala, že nemohla mať deti. „Tajila to, pretože sa bála, že by som vzťah ukončil,“ vysvetlil. „Povedala mi, že ma nechce stratiť, a dúfala, že keď sa dostaneme do tohto bodu, budem ju milovať natoľko, že na tom nebude záležať.“ Muž sa teraz cíti zrazený a nie je si istý, čo má robiť ďalej. Je v konflikte medzi láskou k nej a pocitom zrady. „Cítim sa úplne zradený, pretože dôvera je pre mňa veľmi dôležitá. Ale tiež ju nechcem odsúdiť za niečo, čo nemohla kontrolovať – jej zdravotný stav,“ priznal.

Používatelia sociálnej siete rýchlo reagovali a väčšina z nich mu radila, aby sa rozviedol. Jeden z komentárov znel: „Aj keby si ju miloval, nezáleží na tom. Ona skreslila osobu, do ktorej si sa zamiloval, a dokázala pokračovať v klamaní celé roky. Čo ešte ti mohla skryť?“ Iný používateľ dodal: „Chcieť mať deti je zásadná životná voľba. Vedela, že to pre ňu nie je možné, ale namiesto toho, aby bola úprimná, ťa navliekla do situácie, z ktorej sa neskôr nebudeš môcť dostať. To nie je láska, to je emocionálna manipulácia.“ Muž v odpovediach komentoval, že stále nie je rozhodnutý, ale je na pokraji rozvodu. „Naozaj mi na nej záleží, ale neviem, či to dokážem prekonať. Prikláňam sa k rozvodu, pretože neviem, ako môžeme obnoviť dôveru po niečom takomto.“