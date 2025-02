Žena prinútila manžela predať obličku kvôli finančným ťažkostiam: To, čo nasledovalo, pripomína telenovelu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BANGLADÉŠ - Šokujúci incident zo Západného Bengálska odhalil nečakanú zradu. Žena údajne prinútila svojho manžela predať obličku pod zámienkou finančných ťažkostí, no peniaze nakoniec využila na útek so svojím milencom. Muž, ktorý dúfal, že tým zabezpečí lepšiu budúcnosť pre svoju rodinu, ostal podvedený a v zúfalej situácii.

V indickom regióne Západné Bengálsko sa odohrala šokujúca dráma. Žena zo Sankrail v okrese Howrah údajne presvedčila svojho manžela, aby predal svoju obličku za 10 miliónov rupií (111,6-tisíc eur). Tvrdila, že rodina čelí finančným problémom a že peniaze pomôžu financovať vzdelanie a sobáš ich dcéry, informuje portál News18. Muž, hnaný starosťou o svojich blízkych, nakoniec súhlasil a po dlhom hľadaní kupcu svoju obličku predal. Myslel si, že získané peniaze im poskytnú nový začiatok a zmiernia ich chudobu. Netušil však, že jeho žena mala úplne iné plány.

Zatiaľ čo on obetoval svoje zdravie pre blaho rodiny, ona sa na Facebooku zoznámila s istým Ravi Dasom z Barrackpore, s ktorým si vybudovala vzťah. Keď dostala do rúk peniaze, bez váhania utiekla so svojím milencom a manžela nechala v šoku a bez prostriedkov. Zúfalý muž sa obrátil na políciu, aby oznámil, čo sa stalo. Medzitým sa jeho manželka už usadila s Ravi Dasom v Barrackpore. Keď sa o tom dozvedela rodina podvedeného muža, spolu s jeho 10-ročnou dcérou sa vybrali k bydlisku dvojice, aby ju konfrontovali. No namiesto vysvetlenia sa im dostalo iba chladnej reakcie – dvere zostali zatvorené. Keď ich pár nakrátko pootvoril, zazneli len slová: „Urobte, čo musíte. Pošlem list o rozvode."

Napriek prosbám manžela, jeho rodičov a dcéry žena odmietla vyjsť von. Situácia tak zostáva v rukách úradov. Hoci India zakázala obchod s ľudskými orgánmi už v roku 1994, ilegálny predaj naďalej pretrváva kvôli nedostatku darcov a tajným dohodám medzi pacientmi, lekármi a sprostredkovateľmi. Tento prípad len poukazuje na hlboko zakorenený problém čierneho trhu s orgánmi – a na to, ako ďaleko sú niektorí ľudia ochotní zájsť pre vlastný prospech.