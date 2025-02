Chlapík si myslel, že zachránil opustené mačiatko: O pár mesiacov zažil poriadny ŠOK! Pozrite, čo má doma

(Zdroj: TikTok/lucky.angel31)

Muž sa domnieval, že zachránil opustené mačiatko, no napokon zistil, že ide o úplne iné zviera. Účet na TikToku Lucky Angel, ktorý sa venuje záchrane zvierat, publikoval video zachytávajúce malé mláďa kráčajúce po ceste v USA. Neznámy muž ho zdvihol zo zeme v presvedčení, že ide o mačku. Nadpis videa však prezrádza prekvapivú pravdu: „Myslel som si, že som našiel mačku, ale bola to líška.“ Hoci zvieratko svojím vzhľadom – najmä ušami, nosom a nadýchanou srsťou – pripomínalo mačiatko, popis pod videom odhalil, že v skutočnosti ide o mláďa feneka, malej púštnej líšky pôvodom zo severoafrických púští. Podľa National Geographic je to najmenší druh líšky na svete.

Muž najskôr vyčerpané mláďa zdvihol a vzal ho k sebe, kde mu dôkladne umyl srsť. Potom ho zabalil do mäkkej prikrývky, aby ho udržal v teple a suchu. Keď ho položil na váhu, zistil, že drobná líška vážila len 40 gramov. Neskôr sa už zvieratko spokojne ukladalo do vlastného pelechu a nový majiteľ ho kŕmil pomocou striekačky. Po jedle nasledoval ďalší kúpeľ, pri ktorom mláďa pozeralo priamo do kamery svojimi veľkými čiernymi očami. Jeho špicaté ušká a jemné fúziky mu dodávali ešte rozkošnejší vzhľad. Nakoniec sa líška s nadšením hrala s malou napodobeninou kosti, ktorú sa snažila uchopiť do papuľky. V ďalšej scéne sa líška priblížila k mačke, ktorá bola oveľa väčšia než ona, no prekvapivo spôsobila, že mačka ustúpila a utiekla z miestnosti.

Ako video pokračovalo, bolo vidieť, že líška rastie a vyzerá byť väčšia a staršia. Hrala sa s hračkami vo svojom novom domove a stále sa túžila pritúliť k svojmu majiteľovi na gauči. Video rýchlo získalo viac ako 38 miliónov videní a vyše 18 000 komentárov. Mnohí diváci zostali v komentároch zaskočení a neverili, že ide naozaj o líšku. Jeden z používateľov bol zmätený a vyjadril prekvapenie nad tým, ako sa líška v skutočnosti podobala na mačku.