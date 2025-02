Manažérka nevestinca prehovorila o prvom dni v práci: TAKTO si to vo vnútri nepredstavovala!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tridsiatnička Catherine De Noireová je nielen manažérkou nevestinca, ale tiež študuje neuropsychológiu. Jedného dňa by sa rada stala terapeutkou. „Objavila som tento odbor a bolo to úžasné. Vždy som mala vášeň pre výskum, môj otec je vedec. Myslela som si, že to bude moja kariéra,“ prezradila pre portál news.com.au. Jedného večera ju však zaujal článok od manažéra verejného domu. Volal sa They Call Me A Pimp But I Protect Women (Nazývajú ma pasákom, ale chránim ženy). Zmienil sa v ňom o podnikaní, legislatíve a o spôsobe, akým sa zaobchádza so ženami. „V podstate sa v ňom hovorilo, že toto podnikanie je rovnaké ako akékoľvek iné. Prinútilo ma to premýšľať. Dočítala som a povedala som si: 'Chcem to robiť. Toto je moja vysnívaná práca.“

De Noireová nemala so sexuálnou prácou žiadne skúsenosti. Rozhodla sa vypátrať spoločnosť, pre ktorú autor článku pracoval. „Napísala som im e-mail. Mala som 22 rokov, nemala som žiadne skúsenosti s riadením ľudí. Nemala som ani diplom. Spoločnosť v tom čase prijímala len manažérov s kvalifikáciou psychológa.“ O niekoľko dní neskôr ju z oddelenia ľudských zdrojov zavolali na pohovor. Nakoniec jej ponúkli prácu. „Už je to osem a pol roka,“ hovorí a opisuje skutočnosti, ktoré ju prekvapili, keď nastúpila.

„Pamätám si, že som stála pred budovou. Rozmýšľala som, či budú ako 'poriadni pasáci'. Či budú mať na sebe umelú kožušinu. Ale keď som vošla, všetko bolo úplne normálne. Boli tam recepční, ochranka, personálne, IT a marketingové oddelenie. Povedala som si, že toto je normálna spoločnosť. Majiteľ je super chlapík. Keby ste ho stretli, povedali by ste, že je veľmi milý. To bol prvý šok.“

Catherine sa tiež musela veľa učiť. Bolo vraj zložité, aby ju vnímali ako manažérku, pretože mala len 22 rokov. Povedala, že niektoré ženy, s ktorými pracovala, boli staršie ako ona a občas potrebovali matku, priateľku a šéfku. „Je veľmi ťažké to vyvážiť,“ priznala.