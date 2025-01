Manažérka nevestinca odhalila: Toto je presný čas, kedy muži najčastejšie podvádzajú svoje ženy!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Catherine De Noireová, manažérka legálneho nevestinca, pre portál news.com.au poskytla pohľad do zákulisia podniku, kde pracuje. Prezradila, že nevestinec je zatvorený medzi 6:00 a 10:00 ráno. V tomto čase sa vykonáva kompletné čistenie vrátane upratovania 100 izieb. Potom sa podnik opäť otvára. Prvá vrcholová hodina prichádza na poludnie, keď počas obednej prestávky prichádzajú kancelárski pracovníci. Aktivita sa znova zvyšuje medzi 15:00 a 17:00, kedy prichádzajú muži, ktorí skončili prácu skôr. Ide väčšinou o ženatých mužov, ktorí si nemôžu dovoliť zostať až do noci. Medzi 18:00 a 20:00 zase prichádzajú pracovníci na večerné smeny, no počas tohto obdobia je návštevnosť zvyčajne nižšia. Veľký nárast klientov nastáva medzi 1:00 a 4:00 ráno, kedy prichádzajú tí, ktorí predtým strávili čas na iných miestach. Tento čas je pre personál, vrátane barmanov, recepčných a upratovačiek, najrušnejší.

De Noireová ďalej prezradila, že návštevníci začínajú odchádzať pred piatou ráno. Užívatelia sociálnych médií reagovali na pohľad do zákulisia nevestinca Catherine De Noireovej so značným záujmom. Mnohí z nich komentovali, že tento pohľad je veľmi zaujímavý a že manažérka nevestinca prežíva skutočne dlhé a náročné dni. Niektorí požiadali o ďalší obsah z jej práce, zatiaľ čo ďalší vyjadrili zvedavosť, kedy by mali prísť, ak by sa rozhodli navštíviť toto zariadenie. Tento fenomén nie je pre De Noirovú nový, pretože už predtým získala veľkú pozornosť, keď zdieľala niektoré z najzaujímavejších zážitkov zo svojej práce. Medzi najextrémnejšími príbehmi bola situácia, keď klient zaplatil pracovníčke 4 500 dolárov (4 351,07 eur), odviezol ju na cintorín, kde si spolu zapálili cigaretu, a následne ju odviezol naspäť.

Iný klient prišiel oblečený v kostýme polárneho medveďa. De Noireová tiež spomína časté prípady, kedy manželky a priateľky mužov prichádzali do nevestinca po tom, čo vystopovali telefón svojich partnerov, a konfrontovali ich priamo na mieste. Tieto vyčítavé konverzácie často vyústili do emocionálnych hádok. V jednom prípade požiadal klient o role-play, v rámci ktorého strávil celý čas opravovaním záchodu.