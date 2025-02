Utrpenie a smrť: Tínedžer si dal injekciu z motýľa a zomrel! Podozrivé sú sociálne siete

Tínedžer si vstrekol do tela injekciu z motýľa. (Zdroj: X)

RIO DEJANEIRO - 14-ročný chlapec z Brazílie zomrel po bolestivom boji o život v nemocnici. Predtým si do tela vpichol zložky z mŕtveho motýľa. Presná príčina jeho smrti však zatiaľ nie je jasná.

Týždňové utrpenie v nemocnici

Tento brazílsky tínedžer zomrel po týždni strávenom v nemocnici, kde sa liečil po tom, čo si vpichol rozdrvené časti motýľa. Možnou príčinou jeho smrti mohla byť alergická reakcia alebo infekcia.

Pokúsil sa o nebezpečný experiment

14-ročný Davi zmiešal mŕtveho motýľa s vodou a túto zmes si injikoval do nohy. Po tomto pokuse strávil týždeň v nemocnici vo Victorii de Conquista, kde nakoniec podľahol následkom svojho činu, informuje New York Post.

Nejasná príčina smrti

Luiz Fernando D. Relvas, odborník z nemocnice Santa Marcelina, naznačuje, že príčinou smrti mohla byť embólia, infekcia alebo alergická reakcia.

Vyšetrovanie nebezpečnej výzvy na sociálnych médiách

"Nevieme, ako si pripravil túto zmes alebo aké veľké fragmenty injikoval do tela," povedal Relvas podľa New York Post. Polícia teraz vyšetrovať, či chlapec nebol súčasťou nebezpečnej výzvy na sociálnych médiách. Tlačový hovorca polície uviedol, že výsledky pitvy by mali pomôcť objasniť príčinu smrti.