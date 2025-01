Viete, ako správne skladovať vajcia? Odborníci prezradili správnu odpoveď! Nerobte TÚTO častú chybu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Existuje viacero tipov ako skladovať vajíčka, aby si udržali svoju čerstvosť. Diskusia okolo tohto problému sa rozpútala aj na Reddite, kde sa jedna z používateliek spýtala: „Mám vajcia skladovať v chladničke? Tak som to vygooglila, ale dostala som rôzne odpovede. Vraj vydržia dlhšie v chladničke (neprekvapujúce), takže je to tak najlepšie? Niektorí ľudia hovoria, aby sme ich tam neskladovali a niektorí zas, že áno.“ Odborníci z Egg Info pre denník Mirror uviedli, že odporúčajú skladovať vajcia pri stabilnej teplote pod 20°C a upozorňujú, aby sme ich nepremiestňovali medzi studenými a teplými miestami. To, či ich uchovávať v chladničke, závisí podľa ich slov iba od toho, aké máme podmienky v našej domácnosti. V ich správe sa uvádza: „Ak máte chladnú špajzu, ktorá sa pri zvýšení teploty v kuchyni nezahrieva, tak je vhodná na uskladnenie vajec."

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images)

Hoci sa bežná kuchynská skriňa môže zdať relatívne dobrým prostredím, teploty v nej môžu kolísať pri varení, kedy vzniká veľa tepla alebo pary. Najlepší postup je v takom prípade skladovať vajcia v chladničke. „Vtedy je teplota vždy konštantná a vajcia sú čerstvejšie. Keď sa dostanete k ich použitiu, snažte sa nechať ich mimo chladničky približne 30 minút, aby sa ich teplota zvýšila na izbovú. V opačnom prípade by sa čas varenia mohol zmeniť v závislosti od toho, ako ich používate,“ uviedli ďalej odborníci. Okrem toho odporúčajú uchovávať vajcia v pôvodných obaloch a neukladať ich v chladničke do poličky. „Pravdou je, že nič neprekoná originálne balenie. Škatuľka nielenže chráni vajcia, ale je na nej aj dátum spotreby, na ktorý sa môžete kedykoľvek odvolať. Snáď najlepším dôvodom na uchovávanie vajec v ich obale je skutočnosť, že zostanú najčerstvejšie. Prečo? Škrupiny vajec majú malé póry, cez ktoré môžu časom prenikať baktérie z iných potravín a zápachy z jedál a dochucovadiel. Naša rada: uchovávajte ich v obale!“

K tejto informácii sa vyjadril jeden používateľ Redditu: „Kupujem ich v obchode a nechávam ich vonku. Za pár dní spotrebujem celé balenie, pretože ich často používam pri varení. To isté robím aj s maslom. Žije svojím životom na linke. Dajte ich do chladničky, ak máte úzkosť z toho, ktorá odpoveď je správna.“ Ďalší používateľ pridáva: „Závisí to od miesta, kde žijete. Ja žijem v horúcej a vlhkej krajine, takže ich uchovávam v chladničke. Keď som žil v dome vo Veľkej Británii, nedával som ich tam. Ak je v kuchyni dosť teplo na to, aby sa roztopilo maslo, uchovávajte ich v chladničke.“ Tretí používateľ povedal: „Áno, ak ste v USA. Vajcia, ktoré kúpite v obchode, majú umytú ochrannú vrstvu.“