Chcete vyhrať v lotérii? Astrológ prezradil, v ktorých dňoch vám praje šťastie: Na piatok rovno zabudnite!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Chcete vyskúšať šťastie v hre? Astrológ Inbaal Honigman vám poradí, kedy by ste mali hrať lotériu a na čo by ste mali pri výbere čísel myslieť. Podľa jeho slov by ste nemali premrhať príležitosť na otestovanie šťasteny najmä v tomto období.

Veštec a astrológ Inbaal Honigman pre denník New York Post prezradil, aké sú najlepšie dni na hranie lotérie v tomto roku. Štvrtok v preklade znamená „Thorov deň“, pomenovaný na počesť severského boha hromu, čiže božstva veľmi podobného Jupiterovi, alias Diovi, bohu blesku, kráľovi kráľov. Z astrologického hľadiska je Jupiter moderným vládcom Strelca a starovekým vládcom Rýb. Táto planéta sa spája so šťastím a ľahkosťou, expanziou, epickými cestami a trvalým optimizmom. Preto je to najlepší deň na kupovanie žrebov a ich škrabanie. Na antických sochách je Jupiter/Zeus často zobrazovaný s preplneným, zvláštne falickým rohom hojnosti. Tento symbol nám pripomína, že pri stole snov nemá miesto nedostatok.

(Zdroj: Getty Images)

„Štvrtok je najšťastnejší deň na kúpu žrebu. Vo svojom názve a vibráciách nesie energiu Thora a Jupitera. Je to skvelý deň na investovanie, hazardné hry a žiadosť o zvýšenie platu,“ vysvetľuje Honigman. Za priaznivý deň na výber čísel navyše považuje aj koniec týždňa. „Nedeľa je tiež šťastným dňom na kúpu žrebu, pretože jej vládne Slnko. Spája sa preto so šťastím, úspechom, pozitivitou a hojnosťou.“

Najlepší čas na lotériu

Ak chcete skutočne zdvojnásobiť svoje šance na úspech, Honigman odporúča kúpiť si žreb za úsvitu. „Východ slnka je najšťastnejší čas dňa. Je to čas začiatkov, keď sa deň začína prebúdzať. Slnko je šťastný prvok na oblohe a je darcom života,“ priblížil.

(Zdroj: Getty Images)

Najhorší čas na lotériu

„Piatok je šťastným dňom pre romantiku, emócie a domov, ale nie je to dobrý deň na hazard. Piatku totiž vládne Venuša a táto planéta je skôr v súlade so stabilitou a pomalým rastom ako s nečakaným bohatstvom,“ vysvetľuje astrológ. A aký je druhý „smolný“ deň? Je to sobota, ktorá patrí Saturnu, čiže planéte karmy, vytrpeného šťastia a dlhej hry. „Karma a lotéria by sa nikdy nemali miešať, lebo to znamená, že vyhráte len vtedy, ak si výhru zaslúžite, ale nie vtedy, ak ste urobili niečo zlé. Saturn je tiež pomalá planéta, ktorá sa nespája s rýchlymi ziskami, a preto je úplne nevhodná na hranie lotérie.“