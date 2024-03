Chcete vyhrať v lotérii? Výhercovia sa podelili o ŠESŤ najlepších tipov! Držte sa hlavne toho tretieho

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak snívate o tom, že zbohatnete, hranie lotérie sa môže zdať ako zlatá vstupenka k finančnej slobode. Možno aj vy máte predstavy o tom, čo by ste s peniazmi urobili. Výhercovia sa podelili o najlepšie tipy a postrehy, ako vyhrať v lotérii.

S miliónmi v ruke si výhercovia lotérií môžu konečne dovoliť kúpiť vysnívaný dom, pomôcť členom rodiny, založiť charitatívnu organizáciu, cestovať po svete, zabezpečiť si finančnú budúcnosť a splniť si množstvo ďalších želaní. Čo by ste urobili s peniazmi je jednoduché, no výhercovia povedali, že je toho oveľa viac. Toto sú najlepšie tipy a postrehy, o ktoré sa výhercovia podelili.

1. Viac žrebov znamená viac šancí na výhru

Nicholas Kapoor ako profesor štatistiky vedel, že jeho šance na výhru v lotérii sú nízke, ale to mu nezabránilo v tom, aby si pravidelne kupoval ďalšie a ďalšie žreby. V roku 2016 vo veku 26 rokov vyhral jackpot 100 000 dolárov (92 161 eur). Kapoor hovorí, že mu hranie lotérie odporučil jeho vysokoškolský profesor štatistiky. „Vždy nám hovoril, že lotériu by ste nemali hrať, pretože šance na výhru sú veľmi malé. Môj protiargument bol vždy taký, že niekto ale musí vyhrať," prezradil pre ABC News. Začal pravidelne kupovať žreby, aby svojim študentom odprezentoval, aká je nepravdepodobná výhra každého jednotlivca v lotérii. V konečnom dôsledku tým, že tie žreby kupoval, si zvýšil šancu na úspech. „Jediný spôsob, ako matematicky zvýšiť svoje šance na výhru v lotérii, je kúpiť viac žrebov. Čím viac žrebov a kombinácií čísel máte, tým sú vaše šance na výhru vyššie,“ dodal pre USA Today.

2. Nezruinujte si rozpočet

Ak považujete nákup žrebov za finančnú stratégiu na zabezpečenie svojej budúcnosti, pravdepodobne budete sklamaní - a možno aj na mizine. Namiesto toho považujte výdavky na lotériu za súčasť svojho rozpočtu a zredukujte ju na sumu, ktorú si môžete dovoliť. „Hrajte zodpovedne, pretože to môže byť veľmi riskantné,“ upozornil Kapoor pre portál NBC Bay Area.

3. Neriešte čísla

Na prvý pohľad sa môže zdať, že k výhre vás s najväčšou pravdepodobnosťou dovedú čísla lotérie, ktoré boli v minulosti tipované častejšie. Kapoor však v rozhovore pre NBC zdôraznil, že žrebovania lotérie sú nezávislé udalosti. To znamená, že minulé žrebovania nemajú vplyv na vaše aktuálne šance na výhru. „Zakaždým, keď žrebujeme novú sadu výherných čísel z lotérie, nič z minulosti nemá vplyv na to, čo sa tam stane. Takže si jednoducho vyberte svoje obľúbené čísla a uvidíte,“ uviedol.

4. Ak vyhráte, nechajte si to pre seba

Keď Manuel Franco, vtedy 24-ročný, vyhral v roku 2019 jackpot 768 000 000 dolárov (707 950 079 EUR) v lotérii Powerball, bál sa svoju výhru vyzdvihnúť. „Dostal som paranoju, ktorú dostanete, keď si myslíte, že po vás ide celý svet. Je ťažké žiť život so žrebom, ktorý chce vlastniť každý,“ prezradil. Urobíte teda lepšie, ak sa s výhrou príliš nebudete chváliť a nezačnete míňať peniaze príliš rýchlo.

5. Obklopte sa správnym tímom ľudí

Franco hovorí, že by ste sa mali obklopiť správnymi ľuďmi ešte predtým, ako zverejníte správu o svojej výhre. Obyvateľ Wisconsinu potreboval tri týždne na to, aby sa k výhre priznal. Výherný žreb si uschoval v ohňovzdornom trezore a zároveň si našiel odborníkov, ktorí mu pomohli zvládnuť proces uplatnenia nároku na výhru.

6. Predtým, ako peniaze miniete – zastavte sa!

Podľa USA Today až tretina výhercov lotérie nakoniec zbankrotuje. Nečakaný zisk mnohí nezvládnu a stanú sa obeťami podvodov. Franco hovorí, že každý chce po výhre žiť čo najnormálnejší život. „Chcem byť zodpovedný, chcem pomôcť svetu, ale musím sa uistiť, že je aj moja budúcnosť zabezpečená,“ uviedol. Vivian Tuová, bývalá investorka z Wall Street, ktorá sa stala tvorkyňou finančného obsahu, tvrdí, že ide o rozumnú stratégiu. Odporúča investovať aspoň 50 percent výhry do diverzifikovaného portfólia nízkorizikových dlhopisov a indexových fondov obchodovaných na burze. „Nejde o to zbohatnúť a predvádzať sa, ale o to zostať bohatý," prezradila.