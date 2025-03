Odborník na informačnú bezpečnosť varuje: Na to, aby vás napadol hacker, mu stačí TÁTO nenápadná pomôcka!

(Zdroj: YouTube/ShawnRyanClips/Getty Images)

USA - Kybernetická bezpečnosť je vážnou témou, no mnohí si neuvedomujú, aké jednoduché môže byť hacknutie zariadenia. Podľa odborníka na informačnú bezpečnosť Mikea Grovera na to niekedy stačí obyčajný nabíjací kábel. Ako to funguje a ako sa chrániť?

Dark web, škodlivý softvér a hrozby internetu môžu znieť ako scenár z hororu, no realita je ešte desivejšia. Ako vysvetľujú etickí hackeri, preniknúť do zariadenia niekoho iného je často jednoduchšie, než by sme si mysleli. „Ak ste dostatočne zruční, stačí vám len kábel,“ upozorňuje bezpečnostný výskumník Mike Grover v podcaste Shawna Ryana. Grover je tvorcom takzvaného O.MG kábla – špeciálne upraveného USB, USB-C alebo Lightning kábla, ktorý vyzerá ako obyčajný nabíjací kábel, no v skutočnosti umožňuje hackerovi na diaľku ovládať pripojené zariadenie.

„Dokážem s ním robiť doslova čokoľvek, čo by som mohol robiť, keby som sedel priamo za počítačom – od zaznamenávania stlačenia klávesov až po inštaláciu škodlivého softvéru,“ vysvetľuje Grover. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že tento „škodlivý kábel“ vytvára vlastný Wi-Fi hotspot, cez ktorý sa hacker môže pripojiť k zariadeniu na vzdialenosť až 90 metrov. „Vymeňte niekomu USB kábel a dokážete zachytiť všetky stlačené klávesy,“ dodáva Grover s tým, že takýmto spôsobom je možné jednoducho ukradnúť heslá a prístupové údaje.

Ako sa proti takejto hrozbe brániť? Najlepšou ochranou je podľa bezpečnostného výskumníka používať káble iba od dôveryhodných predajcov, pravidelne aktualizovať bezpečnostný softvér a mať nainštalovanú ochranu proti malvéru. Aj malá nepozornosť môže totiž viesť k veľkým problémom. V neposlednom rade je dôležité o týchto hrozbách vedieť, aby ste sa dokázali adekvátne chrániť.