Rok 2025 podľa znamení zverokruhu: Zistite, či vás čaká šťastie alebo trpké sklamanie!

NEW YORK – S príchodom nového roka mnohí začínajú s veľkými očakávaniami a často nesplniteľnými predsavzatiami. Avšak značná časť ľudí vstupuje do ďalších mesiacov s neistotou a obavami z budúcnosti. Astrologička odhalila, ktoré znamenia sa v roku 2025 dočkajú vytúžené úspechu a ktoré bude naopak sprevádzať smola.

Počas posledných týždňov sa vyhľadávania frázy „nešťastné znamenia zverokruhu v roku 2025“ zvýšili o neuveriteľných 3 850 percent, čo naznačuje, že strach zatiaľ prevláda nad optimizmom. Astrologička, veštkyňa a tarotová expertka Inbaal Honigmanová pre denník New York Post odhalila svoje predpovede o tom, ktoré znamenia budú mať tento rok šťastie a ktorým sa bude dariť menej.

Baran (21. marec – 19. apríl)

Ľudia narodení v znamení Barana sa môžu v roku 2025 tešiť na väčšiu finančnú istotu a nečakané príjmy. Podľa astrologičky prinesie slnečné zatmenie v Baranovi 29. marca nové odhalenia, ktoré im poskytnú značné výhody. „Na povrch vyplávajú skryté pravdy – môže ísť o bonus, o ktorom ste netušili, alebo o dlho utajované zvýšenie platu, ktoré zásadne zmení vašu finančnú situáciu,“ vysvetľuje. Toto znamenie môže očakávať nové príležitosti na zárobok a finančnú stabilitu.

Býk (20. apríl – 20. máj)

Ľudia narodení v znamení Býka môžu v roku 2025 očakávať posilnenie sebadôvery a vnútorného bohatstva, o čo sa postará nekonvenčný a nepredvídateľný Urán. Honigmanová vysvetľuje, že väčšinu roka sa Urán, planéta revolúcie a zmien, bude nachádzať práve v znamení Býka. To im prinesie väčšiu nezávislosť a schopnosť postaviť sa za svoje názory. Od júla do novembra sa však Urán presunie do Blížencov, čo Býkom umožní na chvíľu spomaliť, zastaviť sa a spracovať všetky lekcie, ktoré im priniesli nedávne výzvy a zmeny.

Blíženci (21. máj – 20. jún)

Blíženci sa môžu v roku 2025 tešiť na dvojnásobnú šancu na úspech aj prílev financií, a to vďaka priaznivému vplyvu planéty Jupiter, ktorá je spojená so šťastím, expanziou a finančným rastom. Podľa astrologičky prinesie prvá polovica roka Blížencom množstvo výhodných finančných príležitostí. Jupiter zostane v ich znamení až do 9. júna, čo znamená úspech v podnikaní, schválenie bankových pôžičiek a dokonca aj šťastné náhody pri nakupovaní, kde sa môžu objaviť nečakané zľavy. V roku 2025 tak budú hviezdy Blížencom priať – a to nielen v oblasti financií.

Rak (21. jún – 22. júl)

Ľudia narodení v znamení Raka budú v roku 2025 pod silným vplyvom šťastného Jupitera, ktorý im prinesie prosperitu, dobré investície a priaznivé finančné podmienky. Podľa Honigmanovej vstúpi Jupiter, planéta rastu a hojnosti, do znamenia Raka 10. júna a zotrvá tam až do konca roka. Tento vplyv im zabezpečí výhodné finančné príležitosti, úspech v investíciách a celkovo priaznivé obdobie. Jediným obdobím, ktoré môže priniesť dočasné finančné komplikácie, je retrográdny pohyb Jupitera od 12. novembra. Vtedy bude vhodné užívať si doterajšie zisky a naplánovať si stratégiu na ďalší rok.

Lev (23. júl – 22. august)

Pre ľudí narodených v znamení Leva bude rok 2025 priaznivý najmä v oblasti kariéry. Vďaka dlhodobému pôsobeniu Merkúra, planéty obchodu a komunikácie, môžu očakávať nové pracovné príležitosti, úspech pri podávaní žiadostí o zamestnanie či pri podpisovaní zmlúv. Podľa astrologičky bude obdobie od 27. júna do 2. septembra ideálnym časom na budovanie kariéry, networkingu a stretnutia s vplyvnými ľuďmi. Avšak počas retrográdneho pohybu Merkúra medzi 17. júlom a 11. augustom by mali byť Levy opatrné – astrologička odporúča vyhnúť sa unáhleným rozhodnutiam, sebaprezentácii a uzatváraniu dôležitých dohôd.

Panna (23. august – 22. september)

Panny budú mať v roku 2025 šťastie, keďže tento rok prinesie významné zmeny a príležitosti, vďaka dvom silným zatmeniam, ktoré ovplyvnia ich život. Podľa astrologičky bude mesačné zatmenie v Panne 13. marca veľkou očistou a odhalením – niečo, čo ste chceli vedieť dlhú dobu, sa konečne ukáže. Pomôže vám to predovšetkým na osobnej úrovni. Solárne zatmenie 21. septembra bude v Panne ešte silnejšie, prinášajúc výhody v oblasti kariéry a financií. Tento rok bude pre Panny obdobím transformácie, v ktorom sa posunú zo zákulisia do reflektorov a začnú si užívať úspech. Panny majú pred sebou rok, ktorý bude nielen obdobím sebarozvoja, ale aj kariérneho a finančného rastu.

Váhy (23. september – 22. október)

Váhy, známe svojím zmyslom pre krásu a vzťahy, môžu v roku 2025 očakávať obdobie, ktoré bude priaznivé pre ich romantický život. Vďaka vplyvu Venuše, planéty lásky a príťažlivosti, sa ich vzťahy rozvinú prirodzeným a hladkým spôsobom. Od 12. apríla sa Venuša pohybuje v priamom pohybe, čo znamená, že sa vaše milostné záležitosti budú vyvíjať postupne a bez problémov. Avšak od 1. marca do 12. apríla bude Venuša retrográdna, čo môže priniesť menšie prekážky a spomalenie v romantických vzťahoch.

Škorpión (23. október – 21. november)

Pre Škorpiónov je rok 2025 rokom, v ktorom si môžu užiť mnoho momentov víťazstva, čo im určite prinesie veľkú dávku uznania. Vďaka vplyvu planéty Mars, ktorá vládne vášni a bojom, sa Škorpióni môžu tešiť na obdobie od 22. septembra do 4. novembra, kedy sa do ich znamenia dostane tento ohnivý vplyv. Ak sa okolo nich vyskytnú spory, právne záležitosti alebo dlhodobé nezhody, Škorpióni budú odhodlaní presadiť sa a nakoniec víťaziť. Po tomto intenzívnom období však od 19. do 29. novembra prejde Merkúr retrográdne vaším znamením, čo prinesie znovuobjavenie starých problémov a konfliktov. Tento čas ponúka príležitosť na uzatvorenie nezrovnalostí a definitívne vyriešenie zvyšných problémov.

Strelec (22. november – 21. december)

Pre Strelcov je rok 2025 spojený so šťastím, ktoré prichádza prostredníctvom komunity. V prvej polovici roka bude vaša vládnuca planéta Jupiter v zábavnom a spoločenskom znamení Blížencov. To znamená množstvo pozvánok na párty, záhradné oslavy a rôzne spoločenské udalosti. Od druhej polovice roka Jupiter prejde do Raka, čo prinesie zmenu v prioritách, kedy sa Strelci ocitnú obklopení rodinou a zamerajú sa na pokojnejšie stretnutia a starostlivosť o svoju emocionálnu pohodu. Tento prístup bude pre vás ešte prospešnejší. Ak budete potrebovať oporu, nájdete ju v kruhu svojich blízkych, ktorí budú vždy pripravení vás podporiť.

Kozorožec (22. december – 19. január)

Rok 2025 je pre Kozorožcov časom, kedy sa môžete uvoľniť a sústrediť sa na budovanie svojho budúceho dedičstva. Astrologička uvádza, že tento rok je ideálny na to, aby ste si zasadili základy pre svoj budúci rast. Je to rok, keď môžete investovať do renovácií, venovať čas staršej generácii a začať budovať odkaz, ktorý vydrží. Pluto, malá planéta s veľkou silou, ktorá sa spája s transformáciou cez ťažké skúšky, bola v Kozorožcovi počas posledných dvoch desaťročí. Po jej presune do Vodnára sa otvára príležitosť na oddych, regeneráciu a prípravu na nové výzvy, ktoré prídu.

Vodnár (20. január – 18. február)

Pre Vodnárov bude rok 2025 obdobím veľkých zmien a nových začiatkov. Honigmanová predpovedá, že tento rok bude pre vás ideálny na zásadné životné zmeny. Ak plánujete zmeniť kariéru, vrátiť sa k štúdiám alebo sa rozhodnete pre nové životné etapy, všetky tieto rozhodnutia budú tento rok požehnané. Tento rok prináša energiu zmeny a obnovy vďaka pôsobeniu Pluta, ktoré bude celý rok 2025 v znamení Vodnára. Získate tak priestor na osobnú transformáciu a novú šancu na šťastie.

Ryby (19. február – 20. marec)

Rok 2025 bude pre Ryby plný lásky, šťastia a začiatkov napĺňania snov. Venuša, planéta lásky, bude v Rybách dvakrát – od januára do apríla, prinášajúc šťastie do vašich vzťahov. Počas tohto obdobia budete mať príležitosť posilniť svoje emocionálne väzby a získať šťastie v láske. Okrem toho budete mať možnosť pomaly budovať svoj vysnívaný život. V prvom kvartáli sa stretnú Saturn, planéta karmy a Neptún, planéta ilúzií, ktoré vám pomôžu nasmerovať vás k väčšiemu porozumeniu seba a vašich cieľov. Kľúčovým momentom bude aj lunárne zatmenie v Rybách 7. septembra, ktoré vám prinesie dôležitý náhľad do vašej budúcnosti a stretnutie s osobou, ktorá vám môže pomôcť dosiahnuť vaše sny.