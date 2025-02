Na Slovensku pracovalo v roku 2023 z domu 12,7 percent ľudí: Kto túto možnosť najčastejšie využíva?

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na Slovensku pracovalo v roku 2023 z domu 12,7 % ľudí, z toho občasne 7,8 % a obvykle 4,9 %. Možnosť pracovať z domu častejšie využívajú podnikatelia ako zamestnanci, pričom pred dvomi rokmi to bolo 29,3 % podnikateľov vrátane živnostníkov a 9,8 % zamestnancov. Pri podnikateľoch so zamestnancami to bolo až 38,7 %. V aktuálnom ekonomickom prehľade na to poukázal Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) na základe údajov Eurostatu.