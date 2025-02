Ľudí znepokojil detail vo VIDEU z koncertu Elvisa Presleyho: Pozrite, čo má žena z publika v ruke!

Elvis Presley (Zdroj: SITA/AP)

Cestovanie v čase je už dlho predmetom diskusií, no nedávno zverejnené video z koncertu Elvisa Presleyho vyvolalo medzi divákmi zmätok. Video, ktoré na TikToku zdieľal účet Slapped Ham, zachytáva ženu v publiku, o ktorej konšpirační teoretici tvrdia, že drží smartfón a nahráva vystúpenie. Pri pozastavení videa je vidieť jasný záber na ženu, ktorá v ruke drží predmet pripomínajúci mobilný telefón – dokonca s bielym štvorcom v hornom rohu. Komentátor videa upozorňuje: „Všimli ste si to? Zdá sa, že jedna z diváčok drží mobilný telefón.“ Toto video však nie je len o záhadnom objave telefónu. Niektorí pozorní fanúšikovia si všimli aj ďalšiu zaujímavosť – pred kamerou sa objavila postava, ktorá vraj vyzerala ako démon. Táto podivná postava sa rýchlo zjavila a následne zmizla, čo ešte viac podnietilo špekulácie o nadprirodzených javoch v týchto záberoch.

Tento neobvyklý objav spustil diskusiu o tom, či ide o optický klam alebo niečo záhadné, čo sa odohráva mimo nášho chápania. Avšak skeptici tieto teórie spochybňujú a tvrdia, že predmet, ktorý žena drží, je len zápisník a pero, pravdepodobne na získanie autogramu od samotného Kráľa rock'n'rollu. Jeden z používateľov dokonca citoval Stephena Hawkinga, ktorý údajne dokázal, že cestovanie v čase je nemožné. Iný divák špekuloval, že to môže byť flakón na whiskey, ktorého viečko spadlo a ona sa ho snažila zdvihnúť. Jeden z komentujúcich ponúkol inú teóriu, že ide o záznamové zariadenie, nie telefón. Ďalší používatelia diskutovali o tom, že by mohlo ísť o fotoaparát.

Počas svojej kariéry Elvis odohral 1 684 koncertov. Jeho smrť v auguste 1977 šokovala celý svet. Niektorí fanúšikovia veria, že Elvis vedel, že jeho dni sú spočítané, a snažil sa posielať odkazy prostredníctvom skladieb, ktoré spieval na svojich koncertoch. Podľa denníka Mirror ľudí prekvapilo, keď Elvis počas svojho posledného vystúpenia venoval čas všetkým, ktorí boli dôležití v jeho živote a kariére. Tento moment sa odohral tesne pred jeho záverečnou piesňou „Can't Help Falling In Love With You“. Mnohí sa neskôr pýtali, či to nebolo preto, že Elvis cítil, že už nikdy nebude mať šancu vystúpiť a chcel tak vyjadriť vďaku všetkým, ktorí mu pomohli dosiahnuť úspech. Pre niektorých ľudí boli rovnako záhadné aj Elvisove posledné slová, ktoré povedal pri odchode zo scény: „Zase sa stretneme. Nech vás Boh žehná. Adios.“ Avšak nie všetci týmto tvrdeniam veria, pretože Elvis mal zvyčajne vo zvyku predstaviť publiku všetkých, ktorí s ním boli na pódiu.