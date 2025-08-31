ZÁHADNÁ SMRŤ Elvisa Presleyho (†42): Kráľa rokenrolu našli na ZÁCHODE, ale... Stále ŽIJE?!

TENNESSEE - Kráľ rokenrolu Elvis Presley. Spevák, ktorý spôsobil jednu z najväčších hudobných revolúcií všetkých čias. Kontroverzná osobnosť, ktorá sa navždy zapísala na vrchol dejín populárnej hudby. Zomrel vo veku 42 rokov, no jeho smrť je dodnes zahalená rúškom tajomstva.
Elvis sa narodil 8. januára 1935 v chudobných pomeroch v meste Tupelo (Mississippi). Mal brata-dvojča Jesseho Garona, ktorý však zomrel krátko po pôrode, a tak Elvis vyrastal ako jedináčik. Už od útleho detstva musel pracovať, aby pomohol rodine. Hudobnú kariéru odštartoval v roku 1954 a len o dva roky neskôr z neho bola svetová superstar. Predal stovky miliónov platní, získal tri Grammy a stal sa nesmrteľnou ikonou.
Život na hrane
Obrovský úspech si však vyžiadal svoju daň. Alkohol, drogy, problémy s náladami… V závere života bol Elvis doslova nezastaviteľná strela. Nikto netušil, kam jeho konanie povedie – a ako dlho to jeho telo vydrží. V roku 1976 o ňom magazín Rolling Stone napísal, že vyzerá ako človek, ktorý bojuje prehratý boj. Prefarbené vlasy, zničené zuby, chrapľavý hlas a prázdne oči – obraz hviezdy, ktorá strácala samu seba.
Osudný deň
Elvis zomrel 16. augusta 1977 vo svojom luxusnom sídle Graceland. Našli ho mŕtveho na toalete, ležiaceho v kaluži vlastných zvratkov. Telo objavila jeho vtedajšia priateľka Ginger Alden. Privolala manažéra Jerryho Esposita, člena tímu Ala Stradu aj Elvisovho osobného lekára Charlesa Nichopoulosa. Lekári už nedokázali nič urobiť – Kráľ bol zrejme mŕtvy už niekoľko hodín.
Pitva uviedla ako príčinu smrti infarkt myokardu, no objavili sa špekulácie, že Elvis pred smrťou užil vražedný kokteil desiatich liekov.
Teórie a konšpirácie
Elvis roky trpel zdravotnými problémami – vysoký tlak, zápaly, tráviace ťažkosti – a lieky kombinoval s alkoholom. Práve to mohlo byť smrteľné. No mnohí fanúšikovia oficiálnej verzii neverili. Takmer okamžite po jeho smrti sa objavili konšpirácie. Podľa niektorých vraj Presley svoju smrť iba zinscenoval a dnes žije v utajení na Bahamách. Iní tvrdia, že ho dokonca uniesli mimozemšťania! Dodnes niektorí fanúšikovia veria, že Elvis stále žije. Hoci aktuálne by mal už 90 rokov.
Kráľ, ktorý nezomrel v srdciach fanúšikov
Keď svet obletela správa o jeho smrti, rádio Luxembourg okamžite prerušilo vysielanie reklám a hralo len jeho piesne. Smrť Elvisa Presleyho bola šokom, ktorý zasiahol celé generácie. A aj keď oficiálne odišiel v roku 1977, jeho hudba, príbeh a legendy okolo neho žijú ďalej.
