Šok počas natáčania filmu Schindlerov zoznam: TOTO odkázala Poľka hercovi, ktorý stvárnil príslušníka SS!

V roku 1993 si Liam Neeson vo filme Schindlerov zoznam zahral postavu Oskara Schindlera, kým Ralph Fiennes stvárnil brutálneho nacistického úradníka Amona Götha. Göth bol členom SS Adolfa Hitlera, ktorý mal pod kontrolou zverstvá v koncentračných táboroch, kde nacisti zabíjali milióny židovských ľudí. Aj keď Fiennes pre film dôkladne študoval historické pozadie, počas natáčania v Poľsku ho čakal šok. Fiennes, ktorý sa podelil o svoje skúsenosti s denníkom The Washington Post, opísal šokujúce stretnutie s poľskou ženou počas natáčania. Spomenul, že pri hraní nacistickej postavy sa snažil nesúdiť, ale skôr sa zamerať na príčiny, nie len na následky. Preto sa snažil nepozerať na svoju postavu ako úplne zlú alebo sadistickú.

Fiennes dodal, že začal s premisou, že jeho postava bola kedysi dieťaťom v plienkach, a že po čase sa v ňom rozvinuli udalosti, ktoré prevzali kontrolu nad jeho životom a zmenili ho na niekoho, kto dokázal spáchať takéto hrozné činy. Fiennesovo stvárnenie postavy SS člena však bolo až príliš realistické. Keď natáčal v uliciach v nacistickej uniforme, neznáma žena na neho zakričala, že by si priala, aby sa nacisti vrátili a opäť ich chránili. Fiennes povedal, že si až počas pobytu v Poľsku uvedomil, že niektorí ľudia sú stále ovplyvnení zvrátenými presvedčeniami Hitlera. Tiež sa podelil o zážitok, ktorý sa mu stal s neznámou poľskou ženou, ktorá sa na neho usmievala a prihovorila sa. Keďže herec nehovoril jej jazykom, len sa usmial späť. Vtedy mu priateľ preložil, čo povedala: „Nemci boli šarmantní ľudia a nezabíjali nikoho, kto si to nezaslúžil.“

Tento šokujúci výrok ukázal, že niektorí ľudia stále verili vo zvrátené presvedčenia aj 50 rokov po vojne. Pre herca to bolo desivé. Aby mohol stvárniť takúto postavu, musel začať odznova. Povedal: „Proste som odstrčil všetky predsudky o Amonovi Göthovi. Našiel som v ňom zraniteľnosť... nie, že by si to uvedomoval, ale cítil som, že v jeho psychike alebo duši musí byť niečo, čo je zlomené alebo pokrivené. Má v sebe prázdnotu, ktorú musí zaplniť násilím. Najbližšie, ako sa dostane k tomu, kým naozaj je, je cez brutalitu. Hoci si nemyslím, že by Amon Göth mal takéto vedomie.“ Fiennesovo stvárnenie Amona Götha mu vynieslo cenu za najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe od Národnej filmovej spoločnosti kritikov a Newyorskej filmovej skupiny kritikov.