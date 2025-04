Zabudnite na samovraždu: CIA verila, že Hitler žije! FOTO Tajné spisy z Argentíny môžu šokovať svet

Adolf Hitler (Zdroj: profimedia.sk)

Keď sa 30. apríla 1945 jednotky sovietskej armády prebojovávali do centra Berlína, Hitler a jeho dlhoročná priateľka Eva Braunová, ktorú si vzal deň predtým za manželku, spáchali samovraždu vo svojom podzemnom bunkri, aby sa vyhli zajatiu. Ich telá boli čiastočne spálené a pochované v plytkej diere po bombe. Sovietski vojaci ich ostatky neskôr exhumovali, identifikovali podľa zubných záznamov a uchovávali ich vo východnom Nemecku, kým telo nacistického vodcu v apríli 1970 agenti KGB nezničili. Podľa britskej tajnej služby MI5 sa zachovali len čeľusť a časť lebky, ktoré boli prevezené do Moskvy.

Hneď po oznámení Hitlerovej smrti však začali kolovať konšpiračné teórie o tom, že prežil a utiekol z Nemecka. Hoci CIA má k dispozícii správu o pitve, potvrdzujúcu Hitlerovu smrť, iné dokumenty ukazujú, že terénni agenti sa domnievali, že sa mohol ukrývať v Južnej Amerike pod falošným menom a získali fotografiu muža, ktorý sa Hitlerovi nápadne podobal.

Október 1945: Odhalený spis ukazuje, že americkí agenti informovali FBI o možnom tajnom úkryte Adolfa Hitlera v kúpeľnom hoteli v La Falde v Argentíne. (Zdroj: CIA)

Podľa uvedeného dokumentu bola majiteľka hotela so svojou rodinou nadšenou podporovateľkou Adolfa Hitlera a už v 20. rokoch 20. storočia finančne prispievala nacistickej strane prostredníctvom ministra propagandy Josepha Goebbelsa. Na túto dobrovoľnú podporu Hitler nikdy nezabudol. "Počas rokov, keď bol pri moci, sa ich priateľstvo tak upevnilo, že ona a jej rodina bývali s Hitlerom v rovnakom hoteli počas každoročnej návštevy Nemecka,“ píše sa v spise. Hotel v Argentíne bol pripravený prijať Hitlera ako utečenca, ak by sa „dostal do problémov“ a potreboval „bezpečný úkryt".

Iný dokument z októbra 1955 hovorí o agentovi CIA s krycím menom „CIMELODY-3“, ktorý získal informácie od priateľa, ktorý sa rozprával s mužom menom Phillip Citroen – údajne bývalým príslušníkom SS. Citroen „sebavedomo“ tvrdil, že Hitler stále žije v Kolumbii. Citroen taktiež uvádzal, že sa s Hitlerom stretáva každý mesiac a poskytol fotografiu, kde je s mužom, ktorého považoval za Hitlera, na pláži v Tunja v Kolumbii.

(Zdroj: CIA)

Muž, ktorý sa vydával za Hitlera a používal meno Adolf Schrittelmayor, v januári 1955 opustil Kolumbiu a presunul sa do Argentíny. „Citroen poznamenal, že vzhľadom na to, že od konca vojny ubehlo desať rokov, spojenci už nemohli Hitlera súdiť ako vojnového zločinca,“ píše sa v dokumente. 4. novembra 1955 CIA schválila, že agenti kontaktujú osobu pod krycím menom „GIRELLA“, aby ďalej vyšetrovali minulosť „Adolfa Schrittelmayora“ v Kolumbii pred rokom 1955. Napriek tomu dokument tiež konštatuje, že „by sa mohlo vynaložiť obrovské úsilie s veľmi malou pravdepodobnosťou zistenia čohokoľvek konkrétneho. Preto navrhujeme túto záležitosť uzavrieť".

(Zdroj: CIA)

Zdá sa, že po roku 1955 neexistujú žiadne ďalšie verejne dostupné dokumenty CIA naznačujúce pokračovanie pátrania po Hitlerovi. Aj keď neexistuje žiadny konkrétny dôkaz, že Hitler prežil a ušiel z Nemecka, je známe, že členovia nacistickej strany využívali „potkanie cesty" na útek do Argentíny a iných krajín Južnej Ameriky, aby sa vyhli trestnému stíhaniu za vojnové zločiny. Medzi nich patril aj Adolf Eíchmann, jeden z hlavných organizátorov holokaustu, ktorého izralská tajná služba Mossad v roku 1960 uniesla z Argentíny do Jeruzalema, kde bol po súdnom procese obesený.

(Zdroj: CIA)

Koncom marca 2025 argentínsky minister vnútra Guillermo Alberto Francos oznámil, že budú zverejnené utajované dokumenty týkajúce sa nacistov, ktorí našli útočisko v Argentíne a boli po mnoho rokov chránení, uviedol denník Buenos Aires Times. "Prezident nariadil, aby všetky relevantné dokumenty z ktoréhokoľvek štátneho úradu boli zverejnené, pretože neexistuje dôvod na ich utajenie,“ povedal Francos. Tieto dokumenty budú zahŕňať aj podrobnosti o finančných transakciách a využívaní nacistických „potkaních ciest“.