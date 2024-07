YouTuber hodil kameru do podvodnej diery: Idylické zábery sa razom zmenili na horor! Mrazivé VIDEO

(Zdroj: YouTube/WillMitchellBelize)

BELIZE – Geografický zázrak s názvom Modrá diera síce znie vymyslene, no napriek tomu ide o skutočnú lokalitu, ktorá láka turistov z celého sveta. Dobrodruh Jacques Cousteau tvrdil, že je to jedno z piatich najkrajších miest na potápanie. YouTuber Will Mitchell sa lokalitu rozhodol preskúmať. O dychberúce zábery sa podelil vo videu na YouTube.