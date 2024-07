Dôsledky drog v mori: Žraloky pri pobreží Brazílie mali pozitívne testy na kokaín

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

RIO DE JANEIRO – Žraloky v pobrežných vodách Brazílie majú v tele až 100-násobne viac kokaínu, ako v minulosti zistili testy u iných vodných živočíchov. Uvádza to štúdia zverejnená vo vedeckom žurnále Science of the Total Environment.