Pilot prezradil, v ktorých častiach sveta môžete očakávať najhoršie turbulencie: Tomuto sa zďaleka vyhýba!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vo videu na TikToku pilot Jimmy Nicholson upozornil na časti sveta, kde môžu piloti očakávať najhoršie turbulencie, pričom si všimol oblasť okolo rovníka známu ako intertropickú konvergenčnú zónu (ITCZ). „Je to miesto, kde sa zbiehajú vetry zo severnej pologule s vetrami z južnej pologule, čo často spôsobuje zlé počasie a turbulencie. ITCZ sa počas roka mení,“ uviedol vo videu, ktoré publikoval na TikToku a medzičasom odstránil. Nicholson pre Newsweek prezradil, že v oblasti ITCZ sa často vyskytujú veľké nánosy vysokých oblakov cumulonimbus, teda búrkových oblakov. „Týmto oblakom sa vždy vyhýbame. Ak by ste cez taký preleteli, takmer určite by ste zažili silné turbulencie. Dobré je, že radar nám presne ukazuje, kde sa tieto oblaky nachádzajú,“ vysvetlil.

Je pochopiteľné, že niektorí ľudia majú strach z lietania, keďže podľa štúdie uverejnenej v júni 2023 v časopise Geophysical Research Letters sa za posledných 40 rokov zvýšil výskyt turbulencií. Vedci zistili, že nárast bol najväčší nad USA a severným Atlantikom, čo sú frekventované letové oblasti. Podľa štúdie sa najvýraznejšie zvýšil výskyt závažných alebo silnejších turbulencií, ktoré sa v roku 2020 vyskytovali o 55 percent častejšie ako v roku 1979. Odborníci predpokladajú, že v reakcii na budúce zmeny klímy sa turbulencie ešte viac zintenzívnia.

Nicholson pre portál Newsweek povedal: „Turbulencie sa vyskytnú pri väčšine letov. Väčšina turbulencií sú ľahké nepríjemné nárazy. Za 10 rokov, čo lietam, som zažil silnú turbulenciu len asi päťkrát. Najnebezpečnejšia turbulencia je turbulencia v čistom vzduchu – je to preto, lebo ju nevidíme.“ Dodal, že piloti pred každým letom dostávajú mapy, ktoré ukazujú oblasti meniacej sa sily a smeru vetra. „Piloti si pri lete v oblastiach s vysokými turbulenciami zapínajú bezpečnostné pásy. Spoliehajú sa tiež na hlásenia ostatných pilotov,“ uviedol Nicholson. „Robíme všetko pre to, aby sme sa vyhli turbulenciám, ale niekedy sa to stane, často v oblasti konvergenčnej zóny. Preto piloti vždy hovoria do rozhlasu. Keď sedíte, uistite sa, že máte zapnutý bezpečnostný pás,“ uzavrel.