Lekár upozorňuje na bizarný príznak po vypití kávy: Ak na jazyku spozorujete TOTO, kávu už nepite!

FLORIDA - Lekár Anis Khalaf vo svojom videu na TikToku tvrdí, že malá zmena na jazyku vám môže naznačiť, že by ste nemali piť kávu. Ide vraj o príznak, na ktorý upozorňuje stará čínska medicína. Ak sa vám nepozdáva farba alebo štruktúra vášho jazyka, nemali by ste to podceňovať.