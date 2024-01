Lekárka dvíha varovný prst: Toto sa deje s vaším telom, keď pijete KÁVU nalačno

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Zvyknete piť kávu na lačný žalúdok? Ak áno, možno vás bude zaujímať, aký majú na to názor lekári. Chantel Strachanová z Kolumbijskej univerzity napríklad odporúča, aby každý počúval svoje telo a začal so zmenou konzumácie tohto nápoja hneď, ako pocíti žalúdočné problémy.

Okrem vody patrí káva k najčastejšie konzumovaným nápojom. Mnohé výskumy poukazujú na to, že ide v podstate o zdravý návyk, ktorý pomáha chrániť pred niektorými chronickými ochoreniami a dokonca znižuje riziko predčasnej smrti. Ak ju však zvyknete piť ráno nalačno, môže to mať negatívny vplyv na zdravie vášho žalúdka. Lekárka Chantel Strachanová pre magazín Best Life vysvetlila, že niektorí ľudia, ktorí ráno inštinktívne siahnu po káve, môžu časom pociťovať nepríjemné príznaky. "Káva prispieva k zvýšenej produkcii kyseliny v žalúdku a môže uvoľniť bariéru známu aj ako zvierač oddeľujúci žalúdok a pažerák. To vedie k spätnému toku kyseliny, ktorý vyvoláva pocit pálenia záhy."

U niektorých ľudí môže chronický reflux zvýšiť riziko vzniku Barrettovho pažeráka, čiže stavu, pri ktorom sa poškodí sliznica pažeráka, zhrubne a zapáli sa v dôsledku refluxu kyseliny. V zriedkavých prípadoch sa tento stav vyvinie do rakoviny pažeráka. Nie každý ale musí pociťovať nepriaznivé následky. "Mnoho ľudí si vychutnáva rannú kávu a nič im nie je. Používanie prímesí ako smotana alebo mlieko by mohlo prispieť k zníženiu potenciálnej zvýšenej produkcii kyseliny, ktorá je s kávou spojená," poznamenáva Strachanová.

Aj výber kávovej zmesi bez kofeínu alebo s nízkym obsahom kyselín môže pomôcť minimalizovať produkciu žalúdočnej kyseliny a tým zmierniť príznaky alebo minimalizovať ich závažnosť. Predtým, ako zmeníte svoje ranné návyky, je potrebné uvedomiť si, že káva má mnoho potenciálnych zdravotných výhod. Bolo preukázané, že znižuje riziko srdcových ochorení, cukrovky 2. typu a rôznych druhov rakoviny. Zdá sa, že jej prínosy teda prevažujú nad potenciálnym rizikom, samozrejme musí sa piť s mierou.

Skôr, ako ju prestanete konzumovať alebo obmedzíte jej dávku, vyskúšajte si dať pred prvou rannou šálkou aspoň ľahké raňajky. Tie dokážu eliminovať prílev kyseliny do žalúdka. Najdôležitejšie je ale počúvať svoje telo. Ak káva vypitá na prázdny žalúdok prispieva k akýmkoľvek nepriaznivým gastrointestinálnym komplikáciám, prestaňte ju piť. Rovnaké výhody ako káva, ale bez žalúdočných komplikácií, má aj konzumácia čaju. Môže byť zelený, čierny či bylinkový zo zázvoru, harmančeka, kurkumy a mäty piepornej. Tieto zložky môžu navyše zlepšiť trávenie a upokojiť žalúdok.