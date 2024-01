Chlapec tvrdí, že je reinkarnáciou hollywoodskeho herca: Toto mu mal urobiť ochrankár Marilyn Monroe!

(Zdroj: YouTube/WisdomoftheVedas)

Ryan Hammond z Oklahomy v roku 2015 ako desaťročný povedal, že je reinkarnáciou hollywoodskeho herca, ktorý zomrel pred 60 rokmi. Podľa jeho slov má živé spomienky na iný život v Hollywoode v 40. a 50. rokoch. Jednou z jeho pamätnejších spomienok je, keď ho údajne udrel bodyguard Marilyn Monroeovej. Dokonca povedal, že si pamätá, ako v minulom živote zomrel, pretože si spomína, ako jeho srdce explodovalo a smerovalo k svetlu, informuje NBC News.

Hammond, narodený v roku 2004, verí, že v minulom živote bol Marty Martyn – filmovým komparzistom, ktorý sa neskôr stal úspešným agentom Tinsel Town. Žil luxusný život v New Yorku, bol štyrikrát ženatý a dovolenkoval v Paríži. Martyn zomrel v roku 1964 na krvácanie do mozgu vo veku 61 rokov. Hammond o svojom minulom živote hovoril už od troch rokov, hoci mu rodičia spočiatku neverili. Chlapec prosil svoju matku, aby ho vzala do Los Angeles na návštevu jeho druhej rodiny a v noci sa prebúdzal kričiac „akcia“, ako keby bol na natáčaní filmu.

Hammondova mama v nádeji, že vyrieši synovu záhadu minulého života, priniesla domov z knižnice knihu o Hollywoode. Hammond dokázal na obrázku identifikovať herca Georgea Rafta, ktorý si s ním údajne urobil fotku. Keď mal Hammond šesť rokov, dokumentárny štáb ho zoznámil s Martynovou dcérou. Predviedli ho po Los Angeles, aby navštívil miesta spojené so zosnulým hercom. Martynova dcéra potvrdila, že mladíkove tvrdenia boli presné.

Hammondove spomienky na jeho život ako herca sa očividne časom vytratili – hoci stále zdieľa niektoré črty so zosnulou hviezdou, vrátane lásky k New Yorku a hollywoodskym filmom. Detský psychiater Jim Tucker verí chlapcovým tvrdeniam, že bol reinkarnovaný. „Svet jednoducho nefunguje tak, ako si myslíme alebo predpokladáme, že funguje. Prípady, ktoré som skúmal, nespadajú pod normálne vysvetlenie toho, ako svet vnímame,“ uviedol. Hoci vedci nedokázali skutočnosť reinkarnácie, mnohí ľudia tvrdili, že majú spomienky z minulých životov.