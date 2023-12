Žena (48) sa zobudila so zväčšeným prstom: Keď sa dozvedela diagnózu, ostala v šoku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ILLINOIS - Keď sa jedného rána štyridsaťosemročná Stella zo severného Illinois zobudila, všimla si nezvyčajný opuch na prste. Pri písaní a kreslení sa jej na vnútornej strane prsta vždy objavil mierny hrbolček, no v ten deň to vyzeralo inak.

Američanka pre magazín Newsweek povedala, že hrčka zmizla a namiesto toho jej opuchol vankúšik na prste. "Zdalo sa, že sa to objavilo cez noc, ale myslím, že to bolo len preto, že to rástlo pomaly a nevšimla som si to." Pre istotu zašla do nemocnice, kde podstúpila vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Výsledky odhalili neočakávanú diagnózu - nezhubný nádor s rozmermi 0,4 x 0,4 x 1,2 centimetra, čo je zhruba veľkosť malej čučoriedky.

Lekárska správa spomína niekoľko potenciálnych príčin nezvyčajnej hrčky vrátane fibrómu (nezhubný nádor vytvorený vláknitým alebo spojivovým tkanivom), nádoru buniek šľachového puzdra alebo, čo je menej pravdepodobné, hemangiómu, čiže benígneho nádoru. Chirurg David Ring z nemocnice Massachusetts General Hospital povedal: "Hrčky na ruke sú veľmi, veľmi časté. Je veľmi nezvyčajné, že ide o rakovinu alebo čokoľvek iné."

Napriek tomu vysvetlil, že je bežné, že ľudia majú obavy. "Lekár povedal, že sa nie je čoho báť. Ak to však začne bolieť, mala by som si to dať odstrániť. Takže kým to nebude bolieť, nechám to tak," uviedla Stella. Mnohí ľudia nevedeli, že nádory tohto druhu vôbec existujú, takže ženu potešilo, že o nich zvýšila povedomie. "Ak nič, prinieslo to aspoň povedomie o skutočnosti, že nádory sa naozaj môžu objaviť na zvláštnych miestach," dodala.