Dievčine (25) narástli prsia, aké má len málo žien na svete: Zriedkavý syndróm, je na ne hrdá

(Zdroj: profimedia.sk)

Keď bola 25-ročná Becca v puberte, všimla si, že rastie len jedno z jej pŕs. To pravé nadobudlo veľkosť košíka D, no pravý prsník len veľkosť A. V škole ju kvôli tomu šikanovali. Nosila aj podprsenky, väčšinou si však kupovala malé, aby sa do košíka zmestil menší prsník a aby ten väčší stlačil, aby rozdiel nebolo až tak vidno. Vyhľadala aj lekára, ten jej ale povedal, že ide len o oneskorený vývoj. Dievčina ale tušila, že je za tým niečo viac a ako to už býva v takýchto prípadoch zvykom, informácie hľadala na internete.

Takto sa dozvedela, že zrejme trpí tzv. Polandovým syndrómom. Ide o vrodenú vývojovú chybu vyznačujúcu sa jednostranne nevyvinutým veľkým prsným svalom a niekedy aj krátkymi, zrastenými prstami na jednej ruke. Vyskytuje sa častejšie u mužov, okrem iných ním trpí napríklad aj španielsky pilot F1 Fernando Alonso.

Hoci Butcherovej lekári ponúkli, že jej zadarmo zväčšia ľavý prsník, odmietla to, pretože podľa vlastných slov "nepotrebuje byť opravená". Neprekáža to ani jej priateľovi Kyleovi Officerovi, ktorý ju miluje taká, aká je. Teraz sa snaží zvýšiť povedomie o tejto genetickej poruche a vybudovala online komunitu, ktorá zdržuje ľudí s rovnakou diagnózou. "Ak o tom budem hovoriť, ostatní s Polandovým syndrómom uvidia, že nie sú sami. Píše mi veľa žien s tým, že nikdy nemali priateľa, pretože sa boja, že sa im nebudú páčiť ich prsia. Vtedy im len poviem, že ten správny človek ich bude ľúbiť také, aké sú," dodala Becca.