Pes uviazol v rieke, obkľúčili ho traja krokodíly: Stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal

Správa zverejnená vo vedeckom časopise Journal of Threatened Taxa informuje o nezvyčajnom prípade psa, ktorého naháňala svorka divokých psov. Zahnala ho až do rieky Savitri v indickom štáte Maháraštra, odkiaľ sa potom nemal ako dostať. Len pár metrov od neho odpočívali traja krokodíly, ktorí keď ho zbadali, pomaly sa začali k nemu približovať. Asi všetci by očakávali drsný scenár, kedy by na psa zaútočili a urobili z neho bezbrannú korisť bez šance prežiť krvilačný útok. Stalo sa však niečo nečakané - krokodíly začali do psa strkať svojimi papuľami, aby ho dotlačili do bezpečia na breh.

"To, čo sa na začiatku javilo ako klasický inštinkt predátora (krokodíla), sa rýchlo zmenilo na účelové správanie viacerých krokodílov, ktorí odprevadili psa do bezpečia," napísali odborníci vo svojej štúdii.

Podľa nich bol tento moment dôsledkom vnímavého správania naznačujúceho medzidruhovú empatiu. "Pes bol na dosah a predátor ho mohol veľmi ľahko zožrať, no prekvapivo žiaden z krokodílov na neho nezaútočil a namiesto toho do psa šťuchali dovtedy, kým sa nedostal na breh," pokračujú autori článku, ktorí zdôrazňujú potrebu ďalšieho preskúmania fenoménu medzidruhovej empatie.