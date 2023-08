Japonsko otvorilo Pandorinu skrinku, vypúšťa vodu z Fukušimy do oceánu: Hrozí mutácia živočíchov?!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TOKIO - Predstavitelia Číny, Južnej Kórey a rybárskych komunít sú znepokojení správou, že japonská spoločnosť začala vypúšťať rádioaktívnu odpadovú vodu z Fukušimy do oceána. Podľa experta môžu živočíchom hroziť rôzne mutácie. Účinky zatiaľ nedokáže odhadnúť.

Čínske noviny Global Times varovali, že Japonsko by mohlo otvoriť Pandorinu skrinku a vyvolať strach zo skutočnej Godzilly, gigantickej rádioaktívnej jašterice, ktorá sa prvýkrát objavila v japonskej kinematografii v roku 1954. Dôvodom je rádioaktívna odpadová voda z jadrovej elektrárne Fukušima, ktorú spoločnosť Tokyo Electric Power (Tepco) začala vypúšťať do Tichého oceánu. Hoci japonská vláda trvala na tom, že vypúšťanie vody je úplne bezpečné, v Číne, Južnej Kórei a rybárskych komunitách to vyvolalo zúrivý odpor.

Jadrová elektráreň Fukušima (Zdroj: SITA/AP Photo/Hiro Komae)

Hodnotenia zahraničných expertov a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu rozhodli, že to bude mať zanedbateľný vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ale demonštrantom to nezabránilo žiadať úplne zastavenie. V súčasnosti spoločnosť plánuje vypustiť viac ako jeden milión ton znečistenej vody v schéme, ktorá bude trvať 30 alebo 40 rokov. Čína ako odvetu zakázala predaj japonských morských plodov a svojho suseda označila za extrémne sebeckého a nezodpovedného.

Profesor Timothy Mousseau, ktorý 12 rokov skúmal následky jadrovej katastrofy, uviedol, že vedci nemôžu vylúčiť znepokojujúce mutácie u zvierat. „Trícium je rádioaktívny vodík. Zlúčením s kyslíkom vzniká rádioaktívna voda,“ povedal Mousseau pre Daily Star. „V laboratóriu s oveľa vyššími hladinami trícia vidíme genetické poškodenie, vidíme účinky na reprodukciu, účinky na vývoj a na dlhovekosť. Určite existuje potenciál pre všetky negatívne účinky vrátane genetických mutácií. Čo to znamená a aké to bude mať dlhodobé dopady, netušíme. Ale potenciál tu je,“ dodal.

Vo Fukušime začali vypúšťať do oceánu rádioaktívnu vodu (Zdroj: TASR)

Čínske ministerstvo zahraničia vydalo vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že oceán je spoločným majetkom celého ľudstva a násilné vypúšťanie odpadových vôd z jadrovej elektrárne Fukušima je mimoriadne sebecký a nezodpovedný čin, ktorý ignoruje medzinárodné verejné záujmy. Juhokórejská vláda uviedla, že nemá žiadne vedecké problémy s vypúšťaním odpadových vôd, ale vyzvala na transparentnosť projektu.

Voda sa stala rádioaktívnou po tom, čo bola použitá na chladenie troch jadrových reaktorov, ktoré sa roztopili v jadrovej elektrárni Fukušima Daiichi. K tomuto incidentu došlo v roku 2011, keď oblasť zasiahlo silné cunami a zemetrasenie. Milióny litrov vody boli uskladnené v obrovských vreciach a v roku 2013 japonská vláda začala používať Advanced Liquid Processing System (ALPS) na odfiltrovanie najškodlivejších látok.

Aktivisti počas protestu proti jadrovej energii vo Francúzsku (Zdroj: SITA)

Proces ALPS úspešne odstránil takmer všetky nebezpečné prvky vo vode, ale trícium, čo je rádioaktívny izotop vodíka, je veľmi ťažké a nákladné odstrániť z vody. Úrovne žiarenia vydávaného tríciom sú relatívne nízke a voda obsahujúca tento prvok je často vypúšťaná do svetových oceánov jadrovými elektrárňami po celom svete.