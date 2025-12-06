Šok v Londýne: Aktivisti hodili koláč do vitríny s britskými korunovačnými klenotmi

LONDÝN - Britská polícia v sobotu zadržala štyroch ľudí v londýnskom Toweri, ktorí do vitríny s britskou imperiálnou korunou hodili jablkový koláč a krém. K incidentu sa prihlásili málo známi aktivisti z organizácie Take Back Power (Zoberme si späť moc), ktorá sa označuje za skupinu občianskeho odporu. Informujú o tom agentúry Reuters a AP.
Metropolitná polícia uviedla, že policajti zasahovali „na základe hlásenia o poškodení vitríny so štátnou korunou“. Vysvetlila, že „štyria protestujúci hodili na vitrínu jedlo a dvaja z nich z miesta činu odišli“. Korunovačné klenoty poškodené neboli, avšak časť hradu známu ako Jewel House dočasne uzavreli.
Aktivisti požadujú „Snemovňu ľudu“
Organizácia Take Back Power objasnila, že touto formou protestu chcela upozorniť na svoje požiadavky. Skupina požaduje, aby bolo zriadené stále zhromaždenie občanov - „Snemovňa ľudu“ - s právomocou „zdaniť extrémne bohatých a napraviť Britániu“.
Korunu nosí kráľ Karol III. pri niektorých oficiálnych príležitostiach, napríklad pri otvorení parlamentu. Mal ju na sebe aj pri návrate do Buckinghamského paláca po korunovácii vo Westminsterskom opátstve v roku 2023. Mohutná koruna obsahuje 2868 diamantov, 17 zafírov, 11 smaragdov, štyri rubíny a 269 perál. Vyrobená bola pre Karolovho starého otca Juraja VI.