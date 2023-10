Japonsko začalo druhú fázu vypúšťania upravenej odpadovej vody z Fukušimy

meranie radiácie (Zdroj: SITA)

TOKIO - Japonsko vo štvrtok začalo druhú fázu vypúšťania upravenej odpadovej rádioaktívnej vody z jadrovej elektrárne Fukušima do Tichého oceánu. S odvolaním sa na spoločnosť TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje, o tom informovala agentúra AFP. Podľa agentúry Jonhap by druhá fáza vypúšťania mala pokračovať do 23. októbra.