Muž (52) sa zobudil na to, že nemôže dýchať: Keď zistil dôvod, neveril tomu! Do hrdla mu vliezol... FUJ!

HERTFORDSHIRE – Britský poštár na vlastnej koži zažil najhoršiu nočnú moru každého arachnofóba. Počas spánku mu do hrdla zliezol pavúk a uhryzol ho. To spôsobilo taký opuch, že nedokázal dýchať. Napriek tomu, že je v poriadku, priznal, že má ťažkosti so zaspávaním. Celý incident nim otriasol.

„Myslel som si, že zomriem,“ povedal 52-ročný Chris Cowsley pre SWNS, informuje New York Post. K hrôzostrašnému incidentu údajne došlo v nedeľu 23. júla okolo 3:30 ráno. „Bola to úplne bežná noc, ale potom som sa zobudil na to, že sa dusím a nemohol som dýchať,“ povedal rodák z Hertfordshire. „Musel som si strčiť prst do hrdla, aby som tam dostal trochu vzduchu, ale hneď ako som ho vytiahol, znova som nemohol dýchať.“

Vystrašený Brit následne kontaktoval záchranárov a upozornil ich na svoju ťažkú situáciu. „Neviem, ako tá úbohá dáma, ktorá prijala volanie na číslo 999, pochopila, čo hovorím, pretože som nemohol hovoriť,“ spomenul si Cowsly. Krátko nato prišli záchranári a prezreli hrdlo obete, načo uviedli šokujúcu diagnózu: Cowsly údajne v spánku vdýchol pavúka, ktorý ho potom uhryzol do jazýčka – mäsitého výbežku v zadnej časti pažeráka. Keď sa v nemocnici dozvedel, čo sa stalo, nechcel tomu veriť.

Zatiaľ nie je jasné, aký druh pavúka sa dostal do mužovho hrdla, no lekári nič neriskovali. „V nemocnici sa o mňa naozaj dobre starali,“ opísal Cowsly, ktorému intravenóznou infúziou podávali fyziologický roztok a antibiotiká. Zdravotníci ho dokonca poslali k špecialistovi na uši, nos a hrdlo, ktorý mu pripojil endoskopické kamery k nosu a zadnej časti hrdla, aby sa uistil, že je všetko v poriadku. Keď lekári zistili, že pažerák obete už nie je opuchnutý, prepustili ho z nemocnice.

Napriek tomu, že už nie je v nebezpečenstve, Cowsly sa snaží ochrániť svoj dom pred pavúkmi, aby predišiel ďalším nepríjemným prebudeniam. „Nemohol som spať, kým som nepovysával celý dom a nenainštaloval prípravok odpudzujúci pavúky,“ povedal. Odvtedy sa mu nič podobné nestalo, aj keď priznal, že má ťažkosti so zaspávaním.