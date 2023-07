Mladík na dovolenke v Chorvátsku prežil nočnú moru: Niekoľko dní sa kvôli tomu nevyspal

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

ZÁHREB - Mužovi sa naplnila najhoršia nočná mora každého arachnofobika počas spánku na dovolenke v Chorvátsku. Zobudil sa na to, že mu niečo lezie po tvári, na čo okamžite vyskočil z postele. Nakoniec to pavúk nebol, pretože to bolo niečo ťažšie a väčšie.