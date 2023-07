Blondínka tvrdí, že tento doplnok jej zväčšil prsia: Odborníci vysvetlili, či je to možné

KALIFORNIA - Na TikToku sa objavujú videá, ktorá vyzdvihujú vlastnosti včelieho peľu. Viaceré užívateľky uviedli, že sa im po užívaní tejto superpotraviny zväčšili prsia. Odborníčky sa na tento trend pozreli bližšie a prezradili, či je to naozaj pravda.

Včelí peľ, označovaný za superpotravinu, je doplnok stravy známy svojimi vitamínmi a protizápalovými účinkami. Pôvodne sa používal na prevenciu alergií, no ženy ho tiež najnovšie používajú v nádeji, že si upravia hladinu hormónov a v dôsledku toho potenciálne zväčšia veľkosť pŕs. TikTokerka Taylor Reynoldsová vo svojom videu požiadala hormonálnych lekárov, aby vysvetlili tento jav po tom, čo spôsobil rast jej pŕs a taktiež jej sestry a spolubývajúcej.

V ďalšom virálnom videu Ivey Crossová diskutovala o použití včelieho peľu vo svojich nápojoch. Tiež tvrdí, že prispieva k rastu pŕs. "Užívala som ho asi dva alebo tri týždne. Keď som si pred dvoma dňami išla obliecť podprsenku Skims, pomyslela som si: ‚Ach, môj bože, veď mi je nejaká tesná‘. Takže som ju musela trochu uvoľniť," prezradila Crossová.

Hoci neexistujú žiadne veľké klinické štúdie, ktoré by podporovali používanie včelieho peľu na rast pŕs, strava obsahujúca fytoestrogény - zlúčeniny získané z rastlín, ktoré možno nájsť vo včeľom peli, môže napodobňovať estrogén. Keďže včelí peľ je bohatý na fytoestrogén, užívanie doplnku sa môže slabo viazať na estrogénové receptory a potenciálne potláčať produkciu. To by teoreticky mohlo viesť k fyzickým zmenám.

"Jedným príkladom oblastí tela, ktoré majú tieto estrogénové receptory, sú prsné tkanivá, a to môže byť dôvod, prečo si niektoré ženy všímajú rast pŕs pri konzumácii včelieho peľu," vysvetlila pre Huff Post naturopatická lekárka Lisa Jungová z centra Jung Naturopathic Wellness v Kalifornii. To však nie je záruka, pretože veľkosť prsníkov a ich vývoj závisí od viacerých faktorov vrátane genetiky, hormónov a distribúcie tuku. "Neexistujú žiadne zaručené metódy na prirodzené zväčšenie prsníkov. Cvičenie a vyvážená strava bohatá na fytoestrogény však môžu pomôcť udržať optimálne hladiny hormónov." Viaceré výskumy ale potvrdili, že včelí peľ môže byť prospešý pre pečeň, prostatu i metabolické stavy ako vysoký cholesterol, cukrovka, obezita a ďalšie. Používa sa aj ako forma liečby alergie.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Existujú však aj riziká

Ako pri každom doplnku, aj pri užívaní včelieho peľu existujú isté riziká. Môže spôsobiť alergické reakcie vrátane žihľavky, závratov, ťažkostí s dýchaním a opuchu tváre, pier, jazyka alebo hrdla. U ľudí, ktorí užívajú doplnok v nádeji na rast prsníkov, sa môžu vedľajšie účinky vyskytnúť aj v dôsledku zvýšeného estrogénu. "S rastom prsného tkaniva môžu existovať obavy z rakoviny, pretože príliš veľký rast tkaniva môže viesť k atypickým bunkovým zmenám. Niektoré ženy môžu zaznamenať mierne vaginálne špinenie alebo krvácanie, pretože maternicová výstelka má tiež estrogénové receptory, ktoré môžu byť stimulované," upozornili odborníci. Je obzvlášť dôležité, aby ste neužívali doplnky s včelím peľom, ak naň máte alergiu.