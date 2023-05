Modelka chce, aby jej prsia vyzerali umelo, nemá rada prirodzenosť: TAKTO vyzerá dnes... hrozné!

Štyridsaťštyriročná Katie Priceová obhajovala svoju závislosť na plastických operáciách, keď vyhlásila, že má v pláne ešte viac zväčšiť svoje bujaré prsia. Koncom minulého roka podstúpila britská hviezda svoj doteraz najväčší chirurgický zákrok na zväčšenie pŕs v Belgicku. To jej však ani zďaleka nestačí a je rozhodnutá pokračovať ďalej. Svojich kritikov odbila tým, že si bude robiť, čo len chce.

"Tvár som si dala upraviť až v 40-ke. Keď som bol mladšia, dala som si urobiť prsia a nos, ale to bolo všetko. Nemala som žiadne výplne ani nič podobné. Celú svoju kariéru som bola prirodzená, bez airbrushingu alebo filtrov. Takže teraz, keď mám po štyridsiatke, budem vyzerať tak umelo, ako chcem," odkázala Priceová. Nedávno dokonca priznala aj to, že je závislá na operáciách, pretože so sebou nie je nikdy dostatočne spokojná.

"Učím sa o sebe a keď mám svoje terapeutické sedenia, učím sa o validácii. Keď sa pozriete na moju minulosť a na to, ako sa ku mne správali, nemyslím si, že by ste ma mohli viniť za to, ako sa cítim a myslím. Budem pokračovať v operáciách, pretože to chcem," priblížila bývalá modelka, ktorá absolvovala šestnásť zákrokov na zväčšenie a úpravu pŕs. V súčasnosti má veľkosť košíka H. Svoje nové prsia absolútne miluje. "Zahojili sa naozaj rýchlo a vôbec ma to nebolelo. To asi nepomôže, pretože sa rýchlo uzdravím, nepoloží ma to," vysvetlila.

Údajne miluje, keď má žena veľké prsia a malé telo. Dokonca si ani neželá, aby jej prsia vyzerali prirodzene, pretože nemá rada prirodzený vzhľad. Rada by dosiahla vzhľad amerických Playboy modeliek.

Dôvodom Pricovej drastických premien je aj to, že sa nikdy necítila atraktívna. Bývalí partneri ju v minulosti údajne podvádzali. Hoci má za sebou množstvo chirurgických úprav, vyzvala mladšie ženy, aby sa takýmto zákrokom vyhýbali. "Moja rada pre mladé dievčatá je, prosím, nestavujte na rovnaký vzhľad s výplňou, ktorú má každý. Na Instagrame vyzerajú všetky rovnako," odkázala Katie.