Hrozivé odhalenie: Toto sa stane s vaším telom, ak jete fastfood len raz týždenne

Odborníci sa zhodujú v tom, že by sme sa mali stravovať vyvážene a v našom jedle by mali byť v rovnováhe sacharidy, zdravé tuky, bielkoviny, vláknina, vitamíny a minerály. Na našom tanieri by teda nemalo chýbať veľa čerstvého ovocia a zeleniny, orechov, strukovín, obilnín, chudého mäsa, rýb a mliečnych výrobkov. Ale čo ak si raz týždenne doprajeme jedlo z fastfoodu?

Spracované jedlá v reštauráciách rýchleho občerstvenia obsahujú viac sodíka, cukru, nasýtených tukov a prídavných látok, ktoré sa môžu časom prejaviť na vašom zdraví katastrofálnym spôsobom. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uvádza, že nadmerná konzumácia týchto jedál je spojená s obezitou, vysokým krvným tlakom, cukrovkou 2. typu, srdcovými chorobami a ďalšími vážnymi zdravotnými rizikami. Ak si dáme takéto jedlo raz týždenne, prináša to menšie zdravotné riziká. Ktoré z nich sú najčastejšie?

Trpí vaše trávenie

Aj keď zjete len jedno fastfoodové jedlo raz týždenne, môžete po ňom zaznamenať tráviace ťažkosti, pretože ste citlivejší na účinky spracovaných potravín. "Rýchle občerstvenie obsahuje málo vlákniny, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní zdravého trávenia. Vláknina dodáva stolici objem, pomáha pri pravidelnom vyprázdňovaní a podporuje rast prospešných črevných baktérií," vysvetľuje dietologička Trista Bestová. Nedostatok vlákniny môže viesť k zápche a nepravidelnosti stolice. Ďalším bezprostredným dôsledkom je plynatosť alebo nadúvanie. "Rýchle občerstvenie má zvyčajne vysoký obsah nezdravých tukov, rafinovaných sacharidov a umelých prísad, ktoré narušia rovnováhu črevných baktérií. Táto nerovnováha, známa ako dysbióza, môže mať za následok tráviace problémy, ako sú plynatosť, nadúvanie a nepríjemné pocity."

Môže vám stúpnuť hladina cukru v krvi

Keďže jedlá rýchleho občerstvenia často obsahujú veľké množstvo rafinovaných sacharidov, pridaných cukrov a sladkých nápojov, pravidelná konzumácia fastfoodu sa spája s vyšším výskytom cukrovky 2. typu. Aj keď sa u vás nevyvinie zo dňa na deň, dietologička Meaghan Greenwoodová upozorňuje, že už jedna porcia môže spôsobiť rýchly nárast hladiny cukru v krvi, čo zaťažuje pankreas pri produkcii inzulínu. Opakované prudké nárasty hladiny cukru v krvi môžu časom prispieť k inzulínovej rezistencii, ktorá je predchodcom cukrovky 2. typu. Toto môže spôsobiť okamžité problémy každému, kto je diabetik alebo prediabetik. Dodržiavaním zdravého stravovacieho plánu a prípravou jedál doma obmedzíte riziko neočakávaných prudkých nárastov hladiny cukru v krvi.

Môžete zvýšiť riziko srdcových ochorení a mŕtvice

Krvný tlak sa obvykle po konzumácii jedla mierne zníži. Približne tretina starších dospelých pociťuje výraznú postprandiálnu hypotenziu, pričom najnižšie hodnoty krvného tlaku dosahujú v priebehu 30 až 60 minút po jedle. Greenwoodová však tvrdí, že keď zjete slané jedlo z rýchleho občerstvenia, váš krvný tlak naopak stúpa, čo môže časom predstavovať problém. "Sústavná konzumácia vysokého množstva sodíka zaťaží kardiovaskulárny systém a zvýši riziko hypertenzie, srdcových ochorení a mŕtvice." Štúdia z roku 2012 uverejnená v časopise Circulation uvádza, že konzumácia jedál z rýchleho občerstvenia len raz týždenne zvýšila u účastníkov riziko úmrtia na ischemickú chorobu srdca o 20 percent v porovnaní s tými, ktorí takúto stravu nekonzumovali. A čím častejšie toto jedlo jedli, tým viac sa toto riziko zvyšovalo: Tí, ktorí jedli fastfood štyrikrát týždenne, mali o 80 percent vyššiu pravdepodobnosť úmrtia v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Môže vám hroziť vyššie riziko ochorenia pečene

Podľa štúdie Lekárskej fakulty Keck School of Medicine na University of Southern California Health Sciences Campus z januára 2023 sú ľudia, ktorí konzumujú aspoň 20 percent kalórií z rýchleho občerstvenia, vystavení zvýšenému riziku vzniku nealkoholovej tukovej choroby pečene. Zdravá pečeň obsahuje malé množstvo tuku, zvyčajne menej ako päť percent, a aj jeho mierne zvýšenie môže viesť k nealkoholovému tukovému ochoreniu pečene. Nebezpečný nárast tuku v pečeni u osôb s obezitou alebo cukrovkou je obzvlášť viditeľný a pravdepodobne je spôsobený tým, že tieto stavy spôsobujú väčšiu náchylnosť na hromadenie tuku v pečeni. Na účely štúdie vedci definovali rýchle občerstvenie ako akúkoľvek reštauráciu s obsluhou alebo reštauráciu bez obsluhy. Znamená to, že do štúdie boli zahrnuté aj obľúbené jedlá ako pizza a sendviče. Zistenia naznačujú, že aj osoby, ktoré nie sú pravidelnými návštevníkmi fastfoodu, môžu byť vystavené zvýšenému riziku pečeňových komplikácií.