Hororové VIDEO z tajnej kamery: Z toho, čo robili dve ženy po západe slnka, sa dvíha žalúdok

Pokus kanadskej milovníčky prírody zachytiť divokú prírodu na kameru zlyhal po tom, čo neúmyselne zdokumentovala nahé čarodejnice, ktoré jedli zdochlinu priamo pri jej dome. Príspevky na sociálnych sieťach zobrazujúce údajný čarodejnícky klan požierajúci jeleňov šokovali užívateľov, pričom niektorí špekulujú, že ženy viedli nejaký druh satanského rituálu. "Neviem, čo to bolo, ale naozaj nás to vydesilo. Nie je to niečo, čo vidíte každý deň," povedala autorka videa, 36-ročná zdravotná sestra Corinea Stanhopeová o incidente, informoval New York Post.

Rodáčka z mesta Powell River podľa svojich slov jazdila na jednom zo svojich koní, keď vo svojej záhrade narazila na mŕtveho jeleňa. Matka troch detí a jej 76-ročný starý otec Bob sa preto rozhodli nastaviť kameru, aby zistili, či mršina v noci priláka nejakého predátora. V jednej chvíli sa v zábere objavil rys. No to, čo bolo zachytené na kamere potom, nečakali ani v tom najdivokejšom sne. "Prišla som na druhý deň a dedko povedal, že má na kamere nahých ľudí. Vravím mu, že nie, nie, to je somarina. Tak mi to ukázal," spomína Corinea.

Mrazivé zábery, ktoré vznikli krátko po západe slnka, zachytávajú dve strapaté ženy s dlhými čiernymi vlasmi, ktoré si zakrývali tváre. Čupeli nad mŕtvym jeleňom a pravdepodobne jedli jeho pozostatky. Celý výjav pripomínal scénu z hororu The Witch z roku 2014. Okrem kúsku oblečenia, ktoré mali ženy prehodené cez bedrá, boli úplne nahé. "Vyzerá to tak, že majú nasadené parochne. Jedna vyzerá, akoby pod ňou mala blond vlasy," prezradila Stanhopeová.

Zhrozená žena povedala, že si nie je istá, či čarodejnice zvieraciu nohu bozkávali, ovoniavali alebo jedli, no napriek tomu sa jej rituál znepáčil vzhľadom na množstvo baktérií, ktoré sa potenciálne nachádzali pri rozkladajúcej sa mŕtvole. Vystrašilo ju aj to, že k tomuto nechutnému incidentu došlo na mieste, ktoré je od jej domu vzdialené len dve minúty, píše denník The New York Post. "Obávala som sa, že sa v noci pohrávajú s mojimi koňmi. Kone sa v tejto oblasti vždy strašne vyľakajú a znervózňujú. Najskôr som si myslela, že si niečo vymýšľajú, takže som si z toho nič nerobila. Možno im už teraz verím," priznala Kanaďanka.

Galéria fotiek (2) Hon na čarodejnice naberá v niektorých krajinách na dôležitosti.

Ľudia na sociálnych sieťach sú presvedčení o tom, že Corinea bola svedkom čarodejníckeho rituálu, miestneho kultu alebo inej zlomyseľnej entity vykonávajúcej démonický rituál. "To sú skinwalkeri, vyzerajú ľudsky, takže k nim prídete a keď to urobíte, je po vás," upozornil jeden užívateľ. "Ak počujete krik, zostaňte vo vnútri, vezmite si zbraň a nechajte ich na pokoji," poradil iný komentujúci. Jedna z milovníčok okultizmu dokonca predpokladala, že polonahé dámy boli wendigo, domorodí americkí duchovia, ktorí posadli ľudí a zmenili ich na kanibalov. "Toto stvorenie je už dlho známe medzi národmi Algonquian Odžibwe, Eastern Cree, Saulteaux, Westmain Swampy Cree, Naskapi a Innu," píše sa na stránke Legends of America. Opísali ich ako obrov, mnohokrát väčších ako ľudské bytosti.

Niektorí ľudia si myslia, že išlo o nejaký démonický kult. "Po meste sa šušká o kulte, ktorý zbiera zvieracie kosti. Kamarát povedal, že v lese narazili na dvoch ľudí, ktorí niesli mŕtve veveričky," píše sa v jednom príspevku. Niekoľko znepokojených užívateľov dokonca naliehalo na Stanhopeovú, aby zavolala políciu. To údajne aj chcela urobiť, no jej starý otec poukázal na to, že dvojica technicky nerobila nič nelegálne.