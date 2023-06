Finančný plánovač radí: Ak chcete byť bohatí, míňajte peniaze na tieto tri veci

ARIZONA - Kto by nechcel mať na konte peknú sumu, ktorá by mu umožnila plniť si svoje sny? Ak chcete byť bohatí, existujú tri veci, na ktoré by ste podľa finančného plánovača mali míňať svoje peniaze. Patria sem nákup akcií a dlhopisov, zvýšenie zárobkovej sily a zdravie.

Zakladateľ a hlavný poradca v spoločnosti Next Phase Financial Planning David Edmisten sa pre portál GO Banking Rates podelil o tri tipy, ktoré by ľudia mali dodržiavať, aby si v neskoršom živote zaručili bohatstvo.

1. Solídny finančný základ

Prvým kľúčom pre ľudí, ktorí chcú byť bohatí, je mať solídny finančný základ. Nákup kombinácie akcií a dlhopisov je dobrý spôsob, ako to urobiť. Akcie sú rastové aktíva, ktoré po dlhšom čase porazia infláciu a pomáhajú zvyšovať bohatstvo, povedal Edmisten. Dlhopisy môžu poskytovať aj výnos z úrokov a dividend. Nákup akcií a dlhopisov na vybudovanie portfólia aktív bude z dlhodobého hľadiska prínosom tým, že poskytne peňažný tok počas dôchodku. Edmisten preto navrhuje, aby ste sa predtým poradili s finančným plánovačom, ale vraj je to jednoduchý proces.

2. Investovanie do osobnej hodnoty na pracovisku

Edmisten radí ľuďom, aby absolvovali program, ktorý zabezpečí, že budú prínosom pre ich pracovisko, ako napríklad koučovanie, školenia a/alebo kurzy. Uskutočnenie jedného z týchto programov nielenže zvýši vaše zručnosti, ale tiež zvýši vašu hodnotu a zárobkovú silu, čo s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k zvýšeniu vášho zárobku.

3. Investícia do zdravia a osobnej pohody

Pravdou je, že väčšina ľudí má tendenciu tento krok prehliadať. Poradca si napriek tomu myslí, že je potrebné investovať do seba. Okrem cvičebného vybavenia pre domáce alebo tréningové kurzy nabáda ľudí, aby sa naučili variť, zdravo jesť a venovať sa aktívnym koníčkom.

Edmisten napokon poznamenal, že byť bohatý neznamená nevyhnutne sumu v eurách či dolároch, ale skôr žiť skvelý život a zostať v dobrom zdraví. "Byť zdravý vám môže pomôcť žiť dlhšie a užívať si lepšiu kvalitu života. Môže vám to tiež pomôcť eliminovať nákladné zdravotné problémy v neskoršom živote, takže zdravie má hmatateľný finančný prínos. Menej účtov za lekárov znamená viac peňazí na to, čo máte radi, a budete sa cítiť lepšie," dodal.