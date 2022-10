Mladík si do svojich 26 rokov našetril 200-tisíc: Deväť pravidiel, ako to dokázal, pomôžu aj vám!

PERTH - Mladý muž, ktorý si vo veku 26 rokov dokázal našetriť viac ako sto tisíc eur, ponúkol desať jednoduchých pravidiel, ktorými by sa podľa jeho slov mal riadiť každý. Ide o akýsi návod na to, ako si našetriť obrovskú čiastku peňazí už v mladom veku. Jedným z jeho krokov je napríklad nejsť na univerzitu.

Charlie Ehlers, akciový investor z austrálskeho Perthu, si ešte pred tridsiatkou našetril viac ako 200 000 austrálskych dolárov (cca 128 000 eur). Najnovšie sa podelil o najväčšie finančné chyby, ktorých sa mladí ľudia dopúšťajú, vrátane nákupu vecí pomocou služieb "kúpte teraz, zaplaťte neskôr", vyhadzovania peňazí na značkové predmety a kúpy domu.

"Tu je niekoľko pravidiel o peniazoch, ktoré dodržiavam ako dvadsiatnik, ktorý investuje už takmer desať rokov," začína Ehlers svoje rozprávanie vo videu na TikToku. Ako približuje, najprv si stanovil tri finančné ciele - učenie sa o investovaní, rozumnejšie míňanie peňazí a práca na plný úväzok počas štúdia.

Nekupujte to, na čo nemáte

Jedným z prvých pravidiel, na ktoré poukazuje, je nikdy nekupovať veci, na ktoré nemáte financie. "Ak si chcete niečo kúpiť a ešte si to nemôžete dovoliť, ale poviete si: ‚To je v poriadku, v piatok dostanem výplatu‘, nekupujte to. Najprv počkajte, kým budete mať peniaze na účte, potom danú vec kúpte."

Zabudnite na splátky

Mladík vyzval všetkých, aby sa vyhli využívaniu bezúročných platobných možností pre nakupujúcich na rozdelenie celkovej sumy nákupu do štyroch platieb raz za dva týždne. "Sú to zverstvá. Takéto veci nepotrebujete, nemali by ste ich potrebovať," upozornil.

Neverte značkovým veciam

Podľa Charlieho by ste nikdy nemali míňať peniaze na značkové odevy a iné predmety. Tieto značky totiž na vás pôsobia psychologicky a špecificky sa zameriavajú na ľudí na mizine, ktorí chcú vyzerať bohato," myslí si. Nesúdi nikoho, kto si takéto predmety kupuje, tvrdí však, že množstvo vecí je rovnako efektívnych a dobrých aj bez značky.

Nekupujte dom

"Pokiaľ ste si nesadli a neprešli všetky čísla, koľko stojí prevádzka a vlastníctvo domu a na koľko vás vyjdú príležitostné náklady, nerobte to. Osobne by som si kúpil dom, ak by som ho mohol premeniť na hotovostné aktívum, čo väčšina nerobí. Je to preto, že kúpa domu je zvyčajne voľbou životného štýlu, je to emocionálne rozhodnutie," vysvetlil. Lepšie je vraj kupovať dom až vtedy, keď si zakladáte rodinu alebo sa chcete usadiť. Kúpu domu však Austrálčan vo všeobecnosti neodporúča, pokiaľ tieto priestory nebudete ďalej napríklad prenajímať, čím sa vám vráti aspoň časť z nákladov.

Nechoďte na univerzitu

Ehlers kontroverzne vyhlásil, že neodporúča štúdium na univerzite. "Nechoďte na univerzitu, ak nemáte záujem o dané povolanie. Príliš veľa ľudí sa zadlží, aby získali titul, ktorý nepoužívajú. Ak získavate titul, urobte to preto, že chcete pôsobiť v tejto profesii."

Pred odchodom do baru si vypite doma

Už aj vám sa možno stalo, že ste v bare minuli viac, ako ste pôvodne plánovali. Charlie preto radi, aby ste si pred návštevou baru dali drink už doma. Nevyhodíte tak zbytočne veľa peňazí za alkohol. "Aj ja pijem vonku, ale ak ste niekto, kto minie 150 až 200 dolárov za noc na nápoje a potom sa sťažujete na ceny pohonných hmôt, nájomné a úrokové sadzby, ste idiot."

Pozitívny peňažný tok

Ehlers prekvapivo odporúča zvážiť kúpu auta na splátky. Svoje auto tak nekupoval, ale predpokladá, že v budúcnosti bude. "Každý dolár, ktorý miniete na auto v hotovosti, je dolár, ktorého hodnota v priebehu času klesá. Ak by ste tie isté peniaze investovali tak, že zarobia desať percent ročne, ale na kúpu auta vám stačí päťpercentné navýšenie, auto bude spadať do pozitívneho peňažného toku," uviedol ale s tým, že to má háčik. "Musíte byť schopní dovoliť si auto a investovať doň, pretože každé auto si skôr či neskôr vyžiada dodatočné náklady."

Donáškové služby využívajte len striedmo

Donáškové služby sú podľa Ehlersa celkom dobré, no ľudia, ktorí si prostredníctvom nich objednávajú jedlo štyrikrát týždenne, by sa na zvyšujúce ceny sťažovať nemali. Radí využívať tieto služby len striedmo, ideálne iba v prípadoch, kedy je to nevyhnutné.

Investujte do dobrej posteľnej bielizne

Tretinu svojho života strávime v posteli. "Váš spánok má najväčší vplyv na vaše zdravie, preto si kúpte dobrú posteľnú bielizeň," odporúča.