Chcete sa zbaviť dotieravých os, ale doteraz ste si s nimi nevedeli rady? Vyskúšajte týchto osem trikov

Osy patria medzi základné opeľovače, no niekedy je ich priveľa. Nehovoriac o tom, že niekedy vedia pokaziť príjemné posedenie vonku. So stúpajúcimi teplotami sa objavujú čoraz častejšie a mnohí hľadajú efektívne spôsoby, ako tento hmyz odlákať. Dobrou správou je, že existuje hneď viacero spôsobov, ako sa pred nimi chrániť. Tu je niekoľko domácich trikov podľa The Sun, ako na to.

Pach medi

Osy neznášajú pach medi, preto môže stačiť aj dotyk centami s našimi rukami. Jeden z trikov je naplniť priesvitné sáčky vodou a hodiť do nich niekoľko mincí. Následne ich zavesiť na okná alebo dvere. Tento trik má navodiť dojem, že vo vašej domácnosti už je úľ, čiže hmyz by sa tam nemal približovať.

Vôňa citronely

Tento prirodzene sa vyskytujúci olej redukuje činnosť osy a iného hmyzu maskovaním vôní, ktoré považujú za atraktívne. Citronela sa vyrába destiláciou listov a stoniek citrónovej trávy a predáva sa vo fľašiach s rozprašovačom alebo ako sviečka, ktorá je skvelá na odpudzovanie ôs a iného hmyzu, keď ste vonku.

Noste červené oblečenie

Farby môžu ovplyvniť správanie ôs - o žltej a bielej je známe, že priťahujú osy. Najmenej ich priťahujú tmavé farby ako modrá a čierna. Rovnako ako väčšina hmyzu, jediná farba, ktorú osy nevidia, je červená, takže je to najbezpečnejšia stávka.

Zaváraninový pohár

Nekupujte pascu na osy – stačí použiť zaváraninový pohár, ideálne so stopami džemu. Vo veku prepichnite dostatočne veľkú dieru, aby sa do nej dostali osy. Naplňte ju do polovice vodou alebo pivom a v prípade potreby pridajte džem a štipku prostriedku na umývanie riadu.

Papierové vrecko

Tak ako v prípade triku s mincami, aj tento tip má zmiasť osy konkurenčným obyvateľstvom na vašom území. Ide o trik s papierovým vreckom alebo taškou, ktorú pokrčíte a vytvarujete do tvaru gule, minimálne vo veľkosti vašej päste, aby pripomínala osie hniezdo. Zaveste ju na strom na záhrade.

Vôňa kávy

Prebiť lákavé vône vám môže pomôcť aj kávová usadenina. Vložte ju do ohňuvzornej misky a zapáľte, kým sa z nej nezadymí. Pozor, nádoba môže byť horúca.

Zmes bazalky a cesnaku

Keď budete nabudúce variť cestoviny, nasekajte trochu cesnaku navyše a zmiešajte ho s bazalkou. Spolu ich pridajte do rozprašovača plného vody. Nechajte lúhovať a potom rozprášte zmes tam, kde potrebujete.

Mätový olej

Ďalší prírodný repelent, o ktorom sa predpokladá, že z neho osy nebudú mať radosť. Mätový olej aplikujte okolo potenciálnych hniezd a osy si nájdu iné miesto, kde si postavia svoj domov. Skúste zmiešať olej s mydlom vo vodnom roztoku a rozprášiť ho po celom dome. Zanechá váš domov sviežo voňajúci mätou. Pomôcť môže aj umiestnenie hrnca s mätou na stôl.