Dietologička prezradila jednoduchý trik na cesnakový dych: Takto ľahko sa zbavíte zápachu z úst

Cesnak je nielen nositeľom mimoriadnych antibiotických schopností, ale aj antibakteriálnych, antimykotických a antivírusových účinkov. Stimuluje imunitné bunky, zmierňuje zápaly, blokuje voľné radikály či podporuje schopnosť bielych krviniek bojovať s infekciami. Tiež dokáže znížiť tlak vysokú hladinu cholesterolu. To je len krátky sumár toho, prečo by sme mali zahrnúť cesnak do nášho jedálnička. Často však všetky jeho pozitívne prínosy dokáže prebiť jedna veľká nevýhoda - zápach, ktorý po jeho konzumácii dokáže v našich ústach pretrvávať aj dlhé hodiny.

V tomto prípade aj žuvačka ťahá za kratší koniec. Odborníčka na výživu Megan Rossiová na svojom Instagrame prezradila, ako sa dá tento problém poľahky vyriešiť. Jednoducho zjedzte jablko.

"Keď budete jesť cesnakové jedlo, doprajte si k nemu aj jablko. Ukázalo sa, že rastlinné chemikálie (vrátane kvercetínu) v jablku interagujú so zlúčeninami síry v cesnaku a dezodorujú tento konkrétny závan," uvádza. Okrem jablka sa na zmiernenie zápachu z cesnaku odporúča tiež žuť mäta, petržlenová vňať, hlávkový šalát alebo špenát, ktoré okrem deodorizácie dychu podporujú črevné mikróby.